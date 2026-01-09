Premiers aperçus de la saison 2 Re-Ignition : Lord Zedd, White Ranger et d’autres révélations

La saison 2 de Re-Ignition lève le voile sur de nouveaux personnages emblématiques, dont Lord Zedd et le White Ranger. Ces révélations promettent d’intensifier l’attente des fans, impatients de découvrir la suite des aventures des Power Rangers.

Tl;dr Nouvelle saison Re-Ignition annoncée chez Power Rangers .

. Ajout de figurines : White Ranger, Lord Zedd…

Date de sortie encore inconnue.

De nouvelles forces chez les Power Rangers

La saga des Power Rangers ne cesse de raviver la flamme de ses fans. Après le récent lancement d’une nouvelle gamme de jouets et l’annonce d’une série live-action en préparation pour Disney+, une autre surprise vient d’être dévoilée : la saison 2 de la collection Re-Ignition. À travers cette ligne, plusieurs figures emblématiques font leur entrée, à commencer par le légendaire White Ranger, mais aussi des antagonistes bien connus tels que Lord Zedd.

Nouvelles figurines et révélations inattendues

C’est lors d’une présentation orchestrée par Playmates Toys que le voile s’est levé sur la nouvelle figurine Baboo. Mais ce n’est pas tout : grâce à quelques photos partagées par Jason Barra, on découvre en arrière-plan d’autres personnages prêts à rejoindre les rayons. Parmi eux, non seulement le White Ranger, mais aussi le Black Ranger, un aperçu du Yellow Ranger et surtout l’imposant Lord Zedd. Ces clichés pris au siège de Playmates offrent aux fans un avant-goût alléchant des prochaines sorties.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jason Ybarra Official (@jasonybarraofficial)

L’essor de la gamme Auto Morphin

Au sein de cette seconde vague, les modèles dits Auto Morphin tirent particulièrement leur épingle du jeu. Déjà populaires lors du premier assortiment, ils accueilleront désormais la version White Ranger de Tommy – un ajout attendu depuis longtemps par les collectionneurs. Si l’on disposait déjà du Green Ranger auparavant, il sera bientôt possible de réunir toute l’équipe avec les versions Auto Morphin de Rocky (Rouge), Adam (Noir) et Aisha (Jaune). À noter cependant : seule la boîte d’Aisha a pour l’instant été entrevue sur les photos.

Une mention spéciale revient aussi à la figurine Z-Putty, aisément oubliée tant elle se fond dans le décor. Présentée en pièces détachées sur une table, elle semble bénéficier du fameux mécanisme vu dans la série : recevoir un coup au torse et se disloquer.

Plein phare sur les méchants emblématiques

Autre élément marquant : l’arrivée prochaine du redoutable Lord Zedd dans la même gamme que Baboo. Il semblerait qu’il sera accompagné d’autres figures notoires comme Rita Repulsa ou Goldar. Les amateurs espèrent secrètement voir arriver Squatt et Finster pour reconstituer l’intégralité du clan des vilains originaux.

Pour l’heure, aucune date précise n’a été avancée concernant ces nouveaux produits. Une chose est sûre : l’attente risque d’être animée dans la communauté des fans qui guettent impatiemment chaque nouvelle annonce autour des Power Rangers.