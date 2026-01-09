La fin de Stranger Things relance le débat sur l’héritage controversé de Game of Thrones

La conclusion de Stranger Things suscite une vive controverse parmi les fans, dont les reproches rappellent les réactions provoquées par la fin de Game of Thrones, illustrant ainsi l’impact durable de cette série sur les attentes envers les grandes productions télévisuelles.

Tl;dr Peu de morts majeures dans la fin de Stranger Things .

. Comparaison avec l’héritage de Game of Thrones.

Le choix de ne pas tuer ses héros reste cohérent.

Quand la fin de Stranger Things déjoue les attentes

Alors que la dernière saison de Stranger Things vient tout juste d’être dévoilée sur Netflix, les débats s’enflamment autour du sort réservé à ses principaux protagonistes. Les réactions oscillent entre admiration et frustration, beaucoup pointant le nombre étonnamment faible de victimes majeures lors du dénouement. Certains fans s’interrogent : comment expliquer cette retenue, dans un paysage télévisuel désormais habitué aux hécatombes ?

L’influence persistante de Game of Thrones

Impossible d’évoquer la déception d’une partie du public sans mentionner l’ombre portée par Game of Thrones. Cette série, en son temps, a transformé notre rapport à la fiction : ses éliminations inattendues – Ned Stark ou encore le « Red Wedding » – ont installé l’idée qu’aucun personnage n’était à l’abri. Depuis, nombreux sont ceux qui attendent des conclusions sanglantes, considérant que seule une tragédie marquante témoignerait d’un « vrai » enjeu.

Pourtant, cette logique a parfois ses travers. Des œuvres comme The Walking Dead, par exemple, ont fini par lasser en misant trop souvent sur le choc plutôt que sur une vraie construction narrative. Tuer pour tuer ne garantit ni émotion ni tension durable.

La spécificité narrative de Stranger Things

La force de Stranger Things, c’est justement d’avoir résisté à ce piège. La série cultive avant tout l’esprit des films d’aventure des années 1980 : un groupe soudé d’amis confrontés à l’extraordinaire, où le sentiment de perte existe, mais ne vire jamais au désespoir total. On peut regretter que certains antagonistes comme Vecna ou le Mind Flayer aient semblé battus un peu trop aisément ; cependant, l’attachement du public tient aussi au fait que ces héros nous ressemblent, et survivent malgré les épreuves.

Parfois, la tension naît non pas d’un décès spectaculaire mais :

d’une amitié menacée (Dustin et Steve),

d’un échec cuisant obligeant les héros à battre en retraite,

d’un espoir mis à mal.

Autant de situations qui prouvent qu’on peut faire monter les enjeux sans céder à la facilité dramatique.

Savoir rester fidèle à son ADN

En refusant le sacrifice systématique de ses personnages principaux lors de sa conclusion, Stranger Things reste fidèle à son identité profonde. Certes, le casting s’est étoffé au fil des saisons – au risque parfois d’égarer le spectateur –, mais ce choix éditorial traduit aussi une volonté : proposer un divertissement qui puise dans la nostalgie et privilégie l’émotion sincère plutôt que la surenchère tragique.

Les cinq saisons sont désormais disponibles sur Netflix. La discussion continue chez les fans… et chacun se fera son opinion sur ce pari scénaristique audacieux.