Une adaptation en prise de vues réelles annoncée pour Miraculous : Les aventures de Ladybug et Chat Noir

La célèbre série d’animation Miraculous, qui suit les aventures de Ladybug et Chat Noir, va connaître une adaptation en prise de vues réelles. Ce nouveau projet marque une étape importante pour la franchise populaire auprès des jeunes.

Tl;dr Un spectacle live « Miraculous » prévu pour 2027.

Production originale mêlant technologies, acrobaties et illusion.

L’esprit familial et héroïque du dessin animé conservé.

Un nouveau chapitre scénique pour Ladybug et Cat Noir

Il fallait s’y attendre : après l’explosion de popularité de la série animée Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir, la franchise poursuit son ascension. En effet, alors que le sixième volet continue de captiver petits et grands, les producteurs franchissent un nouveau cap : l’annonce officielle d’un spectacle vivant d’envergure, attendu sur scène en 2027. Un événement destiné à marquer les esprits et à offrir une expérience inédite autour des aventures déjà cultes de Marinette et Adrien.

Une création originale et ambitieuse

Côté contenu, peu d’informations filtrent pour l’instant sur le scénario précis de cette adaptation. Cependant, Miraculous Corp a confirmé qu’il s’agira d’une histoire entièrement inédite, taillée spécialement pour ce format scénique. La production promet un savant mélange d’effets spéciaux, de chorégraphies aériennes, d’acrobaties spectaculaires et même de marionnettes, le tout enrichi par des interactions « scène-écran » inédites. Ce projet audacieux est orchestré par le duo créatif Martin Lord Ferguson et Ella Louise Allaire, déjà remarqués pour leurs mises en scène innovantes avec notamment « Scooby-Doo! and The Lost City of Gold » ou « L’Âge de glace : Un Noël de mammouths ».

L’héritage Miraculous revisité pour tous les publics

Ce virage vers la scène ne doit rien au hasard : « Miraculous, c’est bien plus qu’une histoire de super-héros – c’est une ode au courage quotidien », confie avec conviction Roz Nowicki, responsable mondiale des produits dérivés chez Miraculous Corp. À travers ce spectacle, il s’agit non seulement de respecter l’ADN de la série, mais aussi d’atteindre un nouveau public grâce à un format spectaculaire conçu pour rassembler toutes les générations.

Un spectacle familial au croisement des genres

Pour Ella Louise Allaire, l’un des piliers créatifs du projet, l’ambition est claire : proposer une expérience qui transcende la simple comédie musicale destinée aux enfants. Selon elle : « Ceci n’est pas un show classique. C’est une expérience immersive qui marie le rythme d’un film d’action à la féérie du conte moderne. » Parmi les éléments clés attendus sur scène :

Mise en scène innovante , entre technologies immersives et acrobaties en direct.

, entre technologies immersives et acrobaties en direct. Célébration des héros emblématiques , dans l’univers façonné par Jeremy Zag ou Thomas Astruc.

, dans l’univers façonné par Jeremy Zag ou Thomas Astruc. Pont entre générations, pour un rendez-vous fédérateur dès 2027.

Si le succès reste encore à écrire, force est de constater que la galaxie Miraculous – déjà déclinée en anime et long-métrage – n’a pas fini de surprendre ni de rassembler autour de ses valeurs universelles.