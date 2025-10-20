Une série Netflix revisitait brillamment les zombies, mais a été annulée après seulement trois saisons

Malgré une approche originale qui a su renouveler les codes du genre zombie, cette série Netflix en trois saisons n’a pas survécu aux attentes. Sa fin prématurée laisse de nombreux fans sur leur faim.

Tl;dr Une comédie zombie inventive et mordante sur Netflix.

Annulée malgré succès critique et public fidèle.

Un mélange unique d’humour, horreur et vie quotidienne.

Un vent de fraîcheur dans l’univers zombie

Parmi les innombrables récits apocalyptiques qui peuplent les plateformes, Santa Clarita Diet a su imposer son ton décalé dès son arrivée sur Netflix. Plutôt que de sombrer dans le classique « monde en ruines », la série propulse l’horreur au cœur des banlieues californiennes cossues. D’un côté, on retrouve Sheila et Joel Hammond — interprétés avec brio par Drew Barrymore et Timothy Olyphant — agents immobiliers en apparence ordinaires, dont la vie bascule quand Sheila revient d’entre les morts… affamée de chair humaine.

L’art du contraste : horreur sanglante et quotidien prosaïque

Ce qui distingue véritablement Santa Clarita Diet, c’est sa capacité à marier l’absurde au quotidien sans jamais perdre pied. La série ne s’interdit rien : les éclaboussures de sang se mêlent à la pelouse impeccable, la dissimulation de cadavres se déroule entre deux rendez-vous immobiliers. Les spectateurs découvrent ainsi une galerie de scènes aussi délirantes qu’attendrissantes, où le couple tente tant bien que mal de préserver les apparences face à la métamorphose dévorante de Sheila.

Voici quelques raisons pour lesquelles cette série a marqué durablement :

L’humour noir assumé, servi par un duo d’acteurs en osmose.

assumé, servi par un duo d’acteurs en osmose. Le traitement subtil du thème du changement personnel , via le prisme horrifique.

, via le prisme horrifique. Une esthétique visuelle léchée, renforçant la collision entre normalité et folie sanguinolente.

Réussite critique… et annulation brutale

Au fil des trois saisons, la série n’a cessé de gagner en intensité comme en originalité, jusqu’à obtenir un score parfait sur Rotten Tomatoes pour son ultime volet. Pourtant, alors qu’elle trouvait enfin sa voix la plus aboutie, le couperet tombe : Netflix annule brusquement l’aventure, laissant fans et critiques incrédules devant un cliffhanger non résolu. Un schéma désormais tristement récurrent chez la plateforme, qui privilégie le ratio coûts/audience aux seuls éloges.

Derrière ce choix commercial se cache une réalité moins glamour : les bonus croissants accordés aux créateurs dès chaque renouvellement rendent certaines séries trop coûteuses si elles ne s’imposent pas mondialement comme un « phénomène » à la Stranger Things. Le budget conséquent dédié aux effets spéciaux et à ses têtes d’affiche aura donc eu raison du destin de Santa Clarita Diet.

L’héritage d’une comédie hors-norme

Même écourtée, cette série reste une œuvre singulière dans l’histoire récente du catalogue Netflix : capable d’aborder la notion même de liberté à travers l’horreur burlesque et la satire sociale. Pour beaucoup, elle demeure un OVNI inclassable — drôle, intelligente et étrangement attachante. Finalement, il n’aura manqué que du temps pour que ce bijou cannibale livre tout son potentiel… mais chaque épisode reste une bouchée à savourer sans modération.