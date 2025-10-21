Les raisons derrière les disparitions tragiques de Ned et Robb Stark dans Game of Thrones

La série Game of Thrones, connue pour ses retournements inattendus, élimine successivement deux de ses personnages centraux, Ned et Robb Stark. Cette décision narrative marque profondément l’intrigue et bouleverse les attentes des spectateurs tout au long de la saga.

Des morts inattendues, mais essentielles au récit

Lorsque la série Game of Thrones a décapité Ned Stark (incarné par Sean Bean) dans « Baelor », un choc s’est emparé des téléspectateurs : c’était la démonstration éclatante qu’aucun personnage n’était à l’abri dans cet univers brutal. Pourtant, malgré cette alerte sanglante, beaucoup ont cru jusqu’au bout que son fils, Robb Stark, réussirait là où son père avait échoué. L’espoir s’effondre violemment avec l’épisode « The Rains of Castamere », diffusé en 2013 : Robb, sa mère Catelyn, Talisa et même le loup géant Grey Wind sont massacrés sans appel.

L’art de déjouer les attentes

Pourquoi infliger de telles pertes ? Dans une rétrospective publiée par Entertainment Weekly, George R. R. Martin s’explique sans détour : il voulait brouiller les repères du public, qui s’attendait à voir l’aîné des Stark prendre la relève après Ned. Pour l’auteur, il fallait briser ce schéma. Il confie même avoir reculé devant la rédaction de cette scène traumatisante : « C’était comme assassiner deux de mes enfants ». Cette approche lui a valu d’être accusé de rechercher le choc ou d’adopter une vision nihiliste du récit.

Derrière le choc, une construction narrative classique

Pourtant, à y regarder de plus près, ces morts servent un objectif plus profond que la simple surprise. Les lecteurs et spectateurs attentifs remarquent rapidement que la saga repose sur les trajectoires d’autres personnages : Jon Snow et Daenerys Targaryen prennent peu à peu le devant de la scène tandis que Tyrion Lannister occupe une place centrale. Quant aux Stark tombés au combat, leur disparition nourrit le parcours initiatique des survivants — Arya, Sansa et Bran — tous poussés à évoluer pour affronter les véritables menaces pesant sur Westeros.

Quelques éléments confirment cette vision :

L’honneur de Ned perdure à travers ses alliés fidèles.

perdure à travers ses alliés fidèles. L’effondrement des Lannister illustre les conséquences du cynisme et de la trahison.

L’espoir derrière la tragédie

Refuser au public une vengeance attendue n’est pas synonyme de pessimisme absolu. Certes, Martin bouscule les codes du récit héroïque ; mais sa plume laisse entrevoir que justice et vertu ne disparaissent jamais totalement dans le chaos : les actes nobles comme les bassesses finissent toujours par porter leurs fruits — pour le meilleur ou pour le pire.