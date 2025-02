Star Wars: le scénariste de New Jedi Order évoque les influences de George Lucas

Le scénariste de Star Wars: New Jedi Order partage comment George Lucas l'a influencé et nous sommes impatients d'en savoir plus sur cette inspiration fascinante.

Tl;dr George Nolfi s’inspire des thèmes politiques de George Lucas pour New Jedi Order.

Le film, annoncé en 2023, a connu plusieurs obstacles de production.

Nolfi espère réveiller l’enthousiasme pour la franchise Star Wars.

George Nolfi s’inspire de George Lucas pour New Jedi Order

L’auteur de Star Wars: New Jedi Order, George Nolfi, a révélé sa méthode d’écriture, inspirée par les thèmes politiques de George Lucas. Il a partagé ses réflexions lors d’une interview avec Film Stories, expliquant comment il envisage son travail d’écriture : « On regarde ce qui a été fait avant, on regarde les grandes idées de ce qu’ils veulent faire, » a-t-il déclaré, faisant référence à Lucasfilm, Disney, Sharmeen Obaid-Chinoy, la réalisatrice, et à son propre travail d’écrivain.

Le parcours tumultueux de New Jedi Order

Annoncé lors de la Celebration Europe 2023 de Lucasfilm, New Jedi Order se déroule 15 ans après The Rise of Skywalker. Le film voit Daisy Ridley reprendre son rôle de Rey, la Jedi issue des bas-fonds. Cependant, New Jedi Order a rencontré de nombreux obstacles, notamment le passage par plusieurs scénaristes. George Nolfi a récemment été confirmé comme le dernier en date à travailler sur le projet, remplaçant Steven Knight.

Redonner vie à la franchise Star Wars

Il est rassurant de voir que Nolfi utilise Lucas comme source principale d’inspiration. Même si l’exécution des films Star Wars par Lucas a pu être inégale, il a toujours apporté des idées fascinantes. Puiser dans la narration politiquement consciente de Lucas laisse présager que New Jedi Order aura une substance intrigante pour compléter le spectacle à gros budget habituel. Nolfi précise que cela ne signifie pas que le film fera des déclarations sur le climat politique actuel, mais il considère néanmoins la politique comme un élément « vraiment très central » de la franchise.

Après l’accueil mitigé de The Rise of Skywalker, la franchise Star Wars a traversé une période difficile. Il est donc crucial que des projets comme The Mandalorian & Grogu et New Jedi Order soient des succès critiques et commerciaux, afin de raviver l’enthousiasme pour les prochains films. Nolfi espère être en mesure de capter ce qui a rendu l’approche de Lucas si captivante, offrant à New Jedi Order une intrigue captivante qui respecte les racines de la franchise tout en apportant de nouveaux concepts. Si l’objectif est de remettre Star Wars sur les rails, s’inspirer de Lucas semble être une excellente idée.