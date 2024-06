“Star Wars” : Daisy Ridley dément la rumeur, le nouveau film “Jedi Order” est un opus indépendant “pour le moment”

Daisy Ridley parle du nouveau film "Star Wars: New Jedi Order".

Le monde de Star Wars s’apprête à s’étendre une fois de plus avec une nouvelle œuvre cinématographique. Daisy Ridley, l’actrice qui incarne Rey Skywalker, a levé le voile sur quelques détails de ce nouveau film, dont le titre pressenti est Star Wars: New Jedi Order.

Le film se déroulera 15 ans après les événements de Star Wars: The Rise of Skywalker. Cette nouvelle entrée dans l’univers de Star Wars promet d’être palpitante, bien que les détails restent pour l’instant secrets. Ridley a d’ailleurs révélé qu’elle n’a pas encore eu l’occasion de lire le script.

En démentant les rumeurs selon lesquelles le film ferait partie d’une nouvelle trilogie, Ridley a déclaré lors d’une interview avec le podcast SmartLess :

“Je fais un [nouveau film Star Wars], pour l’instant. J’ai été surprise. J’ai fait un film avec mon mari, j’ai eu un jour de congé de tournage et j’ai été invitée à prendre le petit déjeuner avec Kathy Kennedy. Nous prenons parfois un repas ensemble. Je pensais que nous prenions simplement le petit déjeuner, et mon ami était comme, ‘Imagine s’ils font une autre chose de Rey’, et j’étais comme, ‘Je ne pense pas’. Et à mi-chemin du petit déjeuner, elle a dit, ‘Nous le faisons, comment te sens-tu ?’ J’ai été surprise, mais c’est… c’est très cool, un réalisateur différent, un scénariste différent, Stephen Knight l’écrit, et le réalise Sharmeen Obaid-Chinoy, qui a fait des documentaires incroyables. C’est très excitant, et je devrais lire un script bientôt.”