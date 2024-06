Star Wars Outlaws s’inspire étonnamment du premier film Star Wars de George Lucas

Avec Star Wars Outlaws, Massive Entertainment et Ubisoft invitent les joueurs à découvrir une aventure inédite de hors-la-loi, ajoutant une nouvelle dimension passionnante à l'univers Star Wars.

Tl;dr Star Wars Outlaws se déroule entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi.

Star Wars Outlaws est développé par Massive Entertainment avec un souci du détail impressionnant.

est développé par Massive Entertainment avec un souci du détail impressionnant. Massive Entertainment s’est inspiré des films originaux pour Star Wars Outlaws.

Star Wars Outlaws sera disponible le 31 août 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Un bond dans le temps avec Star Wars Outlaws

Préparez-vous à voyager dans le temps avec Star Wars Outlaws. Ubisoft et Massive Entertainment emmènent les joueurs entre les événements de L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Les amateurs de la trilogie originale seront ravis de retrouver l’atmosphère de cette époque, avec en bonus, l’exploration de nouveaux lieux et la découverte d’un nouveau protagoniste, Kay Vess.

Un retour aux sources cinématographiques

Le game director Julian Gerighty et l’associate art director Marthe Jonkers, ont partagé leur passion pour Star Wars Outlaws lors d’interviews au Summer Game Fest 2024. Ils se sont concentrés sur la recréation de l’esthétique cinématographique des années 1970 en reproduisant même les lentilles de caméra utilisées pour les films originaux. Un détail technique impressionnant qui donne à l’expérience de jeu une authenticité saisissante.

Une histoire différente dans une époque familière

Star Wars Outlaws se déroule certes dans une époque familière, mais table sur une histoire bien différente. En effet, le jeu se concentre sur la montée en puissance d’un brigand, loin des chevaliers Jedi ou des forces rebelles. Pourtant, l’attention portée aux détails par l’équipe de Massive Entertainment fait que le jeu conserve l’essence de Star Wars. Les joueurs seront subtilement ramenés dans le temps, se sentant connectés à la trilogie originale, pas seulement par l’histoire, mais aussi par l’expérience visuelle.

Un voyage dans des lieux emblématiques

Les joueurs auront l’occasion d’explorer des lieux emblématiques tels que Mos Eisley et le palais de Jabba. Tout en s’inspirant des films originaux, les créateurs ont également puisé dans les influences des années 1960 et 1970 de George Lucas pour offrir une expérience authentique et riche. Star Wars Outlaws sortira le 31 août 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.