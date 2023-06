Star Wars Outlaws : un monde ouvert avec de l’exploration sur terre et dans l’espace

Ubisoft a dévoilé un premier aperçu de Star Wars Outlaws avec dix minutes de gameplay.

Inspiré par le film Solo : A Star Wars Story du réalisateur Ron Howard, Star Wars Outlaws de Massive Entertainment se focalise sur les syndicats du crime (Crimson Dawn, Black Sun, Crymorah Syndicate, Hutt Clan, Pyke Syndicate) de l’univers Star Wars. Lorsque Kay Vess arrive dans un nouvel endroit (comme Jaunta’s Hope sur la planète Toshara) ou accomplit une quête, des bannières de texte colorées s’affichent pour informer les joueurs. La police et le style du texte rappellent beaucoup Solo : A Star Wars Story, et même les bandes dessinées Star Wars Bounty Hunter de Marvel. Le style unique de l’interface utilisateur est très différent des textes simples et élégants que proposent des jeux comme Star Wars : Jedi Survivor, qui évoque parfaitement l’esprit des Jedi et l’âge d’or de la Haute République.

Kay Vess, l’héroïne de Star Wars Outlaws

Dans Star Wars Outlaws, les joueurs incarnent la sournoise Kay Vess (interprétée par la comédienne canadienne Humberly González), qui, avec son fidèle compagnon Nix, doit réaliser l’un des plus grands casses que la Bordure Extérieure ait jamais connus.

Durant son aventure, la jeune voleuse va se retrouver sur la lune de Toshara, qui est une ruche de la pègre, pour accomplir un travail à haut risque, à savoir le vol d’un objet inestimable, semblable à un mollusque, pour un lieutenant du syndicat Pyke, qui n’est autre qu’une organisation criminelle spécialisée dans le trafic d’épices.

Du gameplay pour Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws sera disponible en 2024 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.