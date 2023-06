Star Wars Outlaws : une histoire originale sur une rebelle en quête de liberté

Massive Entertainment dévoile premier jeu Star Wars en monde ouvert.

Star Wars Outlaws invite les joueurs à découvrir la galaxie Star Wars dans une histoire située entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi :

Alors que l’Empire galactique poursuit sans relâche sa lutte contre l’Alliance rebelle, le monde criminel prospère. Vous incarnez la fourbe Kay Vess, incarnée par Humberly González, et son fidèle compagnon Nix, joué par Dee Bradley Baker, alors qu’ils tentent l’un des plus grands casses que la Bordure Extérieure ait jamais connus. En quête de moyens pour commencer une nouvelle vie, ces deux personnages se battront, voleront et déjoueront les pièges des syndicats du crime pour rejoindre l’équipe la plus recherchée de la galaxie.