James Gunn prêt à envisager une suite pour ce film DC adoré des fans, à une condition

James Gunn, à la tête du nouveau DC Universe, se montre favorable à l’idée de prolonger l’aventure d’un film apprécié des fans. Toutefois, un élément essentiel fait encore défaut pour concrétiser ce projet de suite.

Tl;dr L’avenir de Constantine 2 dépend d’un scénario exceptionnel.

dépend d’un scénario exceptionnel. James Gunn n’a pas encore reçu le script final.

La bannière Elseworlds permet des projets hors continuité DCU.

DC Studios : l’ère Elseworlds et ses nouvelles ambitions

Depuis la création de la bannière Elseworlds, impulsée par l’arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios, la stratégie du studio s’est profondément transformée. Ce label, né dans le sillage du succès critique et public du film The Batman de Matt Reeves, autorise désormais la production de projets indépendants, sans lien obligatoire avec l’univers cinématographique principal. Un vent de liberté créative souffle donc sur les réalisateurs, qui peuvent défendre des films autonomes si leur qualité est jugée suffisante.

Constantine 2 : entre culte, attente et exigences nouvelles

Parmi ces projets longtemps attendus figure une suite au film culte de 2005, Constantine. L’œuvre originale, signée par Francis Lawrence, a su conquérir un public fidèle grâce à son esthétique sombre et à l’interprétation marquante de Keanu Reeves. Depuis 2022, le duo Lawrence-Reeves ne cache pas son désir de revenir à cet univers, avec une volonté affichée : faire de cette suite un film classé « hard R », plus violent et radical que son prédécesseur — une promesse d’authenticité fidèle au matériau d’origine.

L’attente se prolonge : James Gunn clarifie la situation

Pourtant, malgré l’engouement persistant des fans comme des créateurs, le dossier reste en suspens. Lors d’un récent entretien accordé à BobaTalks, James Gunn, co-directeur de DC Studios, a révélé : « J’ai évoqué ce projet à plusieurs reprises. J’en ai parlé avec Keanu… Mais je n’ai encore rien lu du scénario. » En dépit des annonces optimistes de l’acteur sur l’avancement du script, aucun texte n’a pour l’instant atterri sur le bureau du dirigeant.

L’exigence du scénario avant tout : un espoir prudent pour Constantine

Désormais, le destin de Constantine 2 repose entièrement sur la qualité de son futur scénario. Chez DC Studios, la nouvelle ligne est claire : seul un script irréprochable pourra convaincre les décideurs. Cette exigence peut sembler sévère, mais elle agit comme un gage de sérieux et protège la franchise d’une suite dictée uniquement par la nostalgie ou la pression populaire. Autrement dit :

L’équipe créative doit proposer une histoire solide et innovante.

Aucun feu vert ne sera donné sans validation scénaristique.

Pour les fidèles du personnage John Constantine, cela reste synonyme d’espoir : si retour il y a, il sera mérité… et digne du mythe.