Keanu Reeves partage des nouvelles prometteuses sur Constantine 2 et évoque la résolution d’un obstacle majeur

Keanu Reeves a récemment partagé de nouvelles informations sur la suite attendue de Constantine. L’acteur laisse entendre que le projet avance et qu’un obstacle majeur, qui freinait le développement du film, pourrait enfin être levé.

Un nouveau souffle pour Constantine 2 ?

Au fil des ans, la cote du film culte Constantine, porté par Keanu Reeves, n’a cessé de grimper, malgré une réception initiale mitigée et un box-office décevant face à la trilogie Matrix. Aujourd’hui, les amateurs du héros ésotérique peuvent entrevoir une lueur d’espoir : un nouveau scénario de Constantine 2 est enfin sur la table. Cette étape clé pourrait relancer le projet tant attendu… mais rien n’est encore joué.

Le choix du surnaturel sur l’action : la patte Reeves

L’histoire s’est longtemps heurtée à un obstacle majeur : trouver la tonalité qui conviendrait au retour de John Constantine. Selon des confidences recueillies auprès de Peter Stormare, partenaire de jeu dans le premier opus, Reeves avait jusque-là rejeté les scripts trop focalisés sur l’action, souhaitant s’éloigner du modèle explosif popularisé par ses rôles dans des franchises comme John Wick. Cette fois, tout indique que l’acteur a été entendu. Interrogé récemment par Fandango, il partageait son enthousiasme prudent : « Fingers crossed. Another draft of the script came in. We’re gonna take it to the studio and hopefully they like it too. » De quoi rassurer les fans quant à sa participation – sans lui, impossible d’imaginer la suite.

L’étape décisive : feu vert ou retour à la case départ ?

Mais voilà : malgré ce progrès indéniable, l’avenir du film reste suspendu aux décisions de DC Studios. Sous la houlette de James Gunn, chaque projet passe désormais au crible avant d’obtenir le précieux feu vert. La politique actuelle privilégie une sortie sélective – un ou deux longs-métrages DC par an – misant sur la qualité plutôt que la profusion. Voici donc ce qui attend l’équipe créative :

Dépôt du script auprès du studio.

Avis et éventuelles modifications demandées par la direction.

Possible intégration sous le label « Elseworlds », réservé aux récits hors continuité principale.

De quoi offrir à cette suite potentielle une place à part dans le calendrier déjà chargé des productions DC.

Sous quelle bannière pour John Constantine ?

Si le projet obtient l’aval des décideurs, il pourrait rejoindre d’autres œuvres alternatives telles que le très attendu deuxième volet de The Batman, réalisé par Matt Reeves. À ce stade, aucune date n’est arrêtée et tout reste possible quant à l’avenir cinématographique de ce détective occulte adulé. Un suspense auquel les fans sont hélas bien habitués…