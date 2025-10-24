The Hunt for Ben Solo : quand Lucasfilm approuve mais Disney bloque

Malgré l’accord de Lucasfilm et un scénario finalisé, le retour de Ben Solo ne sera pas porté à l’écran pour l’instant.

Tl;dr Adam Driver et Steven Soderbergh ont imaginé un film post-The Rise of Skywalker centré sur Ben Solo, intitulé The Hunt for Ben Solo.

Disney a stoppé le projet, jugeant peu crédible le retour du personnage malgré l’approbation initiale de Lucasfilm.

L’avenir reste incertain, dépendant d’une possible mobilisation des fans ou d’un changement de stratégie pour la franchise Star Wars.

Un projet avorté autour de Ben Solo

Après avoir incarné le complexe Kylo Ren, alias Ben Solo, dans la dernière trilogie de Star Wars, Adam Driver avait élaboré un nouveau projet ambitieux. Associé au réalisateur renommé Steven Soderbergh, il a présenté à Lucasfilm un film intitulé The Hunt for Ben Solo, imaginé pour se dérouler après les événements de The Rise of Skywalker. Si la société s’est montrée réceptive, ce sont finalement les décideurs de Disney qui ont mis un coup d’arrêt au développement, sceptiques quant à la crédibilité du retour du personnage, pourtant disparu dans l’épisode final.

L’écho des campagnes passées : le précédent Deadpool

Sur les réseaux sociaux, certains fans n’ont pas tardé à rapprocher cette situation d’une autre histoire célèbre : celle de Deadpool. À l’époque, il avait fallu une fuite orchestrée du test footage par Ryan Reynolds pour déclencher une mobilisation massive et convaincre le studio. Des internautes suggèrent que l’acteur Adam Driver pourrait suivre une stratégie similaire, en espérant rallier l’opinion publique derrière son projet.

Pour d’autres cependant, la comparaison semble hasardeuse. Beaucoup estiment que l’attente autour d’un spin-off centré sur Ben Solo reste bien moindre que pour le héros Marvel. La saga Skywalker ayant divisé et lassé une partie du public, certains préfèreraient voir la franchise explorer de nouveaux territoires, à l’image du prochain film annoncé, Starfighter. Il faut reconnaître qu’en l’absence d’éléments concrets – images, extraits ou concept arts – capables d’enflammer les réseaux comme cela fut le cas pour Deadpool, l’élan populaire tarde à se manifester.

Entre espoir et scepticisme : la parole aux fans

Le débat est vif. D’un côté, des voix appellent à croire en la puissance de la communauté et évoquent les exemples récents où les campagnes menées par les fans ont su faire plier Hollywood – citons notamment Zack Snyder’s Justice League. De l’autre, certains rappellent que sans preuve tangible ou avant-goût du projet avorté, difficile d’espérer mobiliser autant.

Les arguments avancés par ces différents camps témoignent de la complexité du contexte actuel chez Lucasfilm. Entre projets annoncés puis retardés (New Jedi Order, Dawn of the Jedi) et nouvelle orientation donnée à la franchise avec des titres comme The Mandalorian & Grogu, rien ne dit que The Hunt for Ben Solo reverra le jour. Un détail notable cependant : le scénario était déjà finalisé et validé par Lucasfilm – seul Disney a tranché en sa défaveur.

L’avenir incertain du spin-off Star Wars

Reste que tout peut évoluer rapidement dans l’univers Star Wars. Si jamais Lucasfilm peine à relancer ses nouvelles productions ou si la demande des fans venait soudainement à exploser via une mobilisation inédite (fuite d’artwork ? vidéo concept ?), le studio pourrait bien revenir sur sa décision initiale. En attendant un signal fort, difficile pour The Hunt for Ben Solo d’espérer rejoindre un jour le canon galactique.