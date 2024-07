Le nouveau film Star Wars pourrait ramener Ben Solo (Kylo Ren)

Malgré sa mort, Ben Solo pourrait réapparaître dans le prochain film Star Wars aux côtés de Rey Skywalker, grâce à la dyade de la Force qui les relie. Cette connexion singulière entre eux pourrait rendre possible son retour.

Un lien mystérieux entre Ben et Rey

L’univers de Star Wars a toujours su captiver les fans avec ses multiples intrigues et développements inattendus. Dernièrement, il a été révélé que Ben Solo, autrement connu sous le nom de Kylo Ren, pourrait faire son retour dans le prochain film Star Wars avec Rey Skywalker, sans avoir recours à un fantôme de la Force ou à une résurrection. Comment est-ce possible ? Grâce à la mystérieuse dyade de la Force qui lie Ben et Rey.

Ben Solo et Rey Skywalker : une dyade puissante

Comme révélé dans Le Réveil de la Force, Ben et Rey forment une dyade de la Force, un lien rare et puissant. Ce lien leur permet de communiquer et d’interagir physiquement, malgré la distance qui les sépare. Un phénomène fascinant qui a été souligné dans Les Derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker.

Un retour possible de Ben Solo

Malgré sa mort dans L’Ascension de Skywalker, Ben Solo pourrait faire son retour dans le nouvel opus de Star Wars centré sur Rey Skywalker. En effet, le lien unique qui unit Rey et Ben pourrait permettre à ce dernier de revenir d’une manière ou d’une autre. Que ce soit par des souvenirs du passé ou par une partie de l’esprit de Ben qui résiderait toujours en Rey Skywalker, les possibilités sont nombreuses et intrigantes.

La dyade de la Force : une puissance qui transcende le temps et l’espace

Être une dyade signifie que Rey et Ben existent comme un seul être dans la Force. Cette notion n’est probablement pas interrompue par la mort, surtout lorsque la dyade est décrite comme « la puissance de la vie elle-même ». Il sera donc intéressant de voir comment Ben Solo pourrait revenir dans le prochain film de Rey, New Jedi Order.