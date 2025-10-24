DC Universe : James Gunn met Darkseid de côté pour « Gods and Monsters »

Pour éviter de répéter l’ombre de Thanos, James Gunn choisit de ne pas inclure Darkseid dans le nouvel univers DC.

James Gunn tourne la page Darkseid pour le nouveau DC Universe

Le lancement du nouvel univers cinématographique DC, baptisé « Gods and Monsters », s’est fait sous la houlette de James Gunn avec un Superman plein d’humour et d’énergie. Pourtant, derrière ce renouveau, une absence se fait remarquer : celle d’un antagoniste central comparable à Thanos dans l’univers Marvel. Et il ne faut pas attendre l’apparition imminente de Darkseid, figure mythique de DC, que beaucoup attendaient en grand méchant.

Des similitudes trop marquées avec Thanos

Au cœur de cette décision, une préoccupation de taille : pour James Gunn, difficile d’ignorer combien Darkseid rappelle le redoutable Thanos. Invité à s’exprimer sur le sujet lors d’une interview accordée à New Rockstars, le réalisateur et co-président de DC Studios explique sans détour : « Il y a des aspects de Darkseid dans Thanos… ils sont très similaires. Les utiliser l’un après l’autre n’aurait pas beaucoup de sens ». Un parallèle logique puisque les deux super-vilains partagent une histoire commune, entre inspirations croisées et rivalité éditoriale.

Lorsque Jack Kirby quitte Marvel pour créer les New Gods chez DC au début des années 1970, il imagine Darkseid comme l’incarnation du mal absolu. Mais peu après, Marvel riposte avec un personnage conçu par Jim Starlin, qui admettra s’être inspiré du style imposant de Darkseid pour façonner Thanos. Dès lors, la compétition entre ces deux titans du mal est scellée, aussi bien dans les comics que sur grand écran.

L’héritage complexe de Darkseid à l’écran

Il faut dire que si Thanos a acquis une renommée mondiale grâce aux films Avengers, Darkseid peine encore à s’imposer hors des cercles d’initiés. On l’a vu incarner un adversaire redoutable dans les séries animées (doublé par Michael Ironside dans les années 90), croiser brièvement la route de Superman dans Smallville, avant d’apparaître plus nettement dans Zack Snyder’s Justice League. Toutefois, ces tentatives n’ont jamais vraiment permis au personnage de dépasser son statut culte auprès des fans.

L’univers Kirby en ligne de mire avec Mr. Miracle

Mais tout n’est pas perdu pour les adeptes des New Gods. La vision de James Gunn consiste à explorer ce pan fascinant du mythe DC à travers la série animée Mr. Miracle, adaptation du chef-d’œuvre signé Tom King et Mitch Gerads en 2018. Selon James Gunn lui-même : « L’univers créé par Kirby est passionnant ; ce sont surtout les New Gods qui m’intéressent… c’est ce que nous abordons avec Mr. Miracle. »