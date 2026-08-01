Spider-Man: Brand New Day fait entrer les X-Men par la grande porte

Le nouveau Spider-Man ne se contente pas d’ajouter un visage surprise. Il redessine déjà la place des mutants dans tout le MCU.

En bref Sadie Sink joue bien Jean Grey

Le film installe enfin les mutants dans le MCU

La fin prépare déjà le reboot des X-Men

Le quatrième Spider-Man de Tom Holland ne joue pas juste la carte du nouveau départ. Il s’en sert pour faire entrer les X-Men dans le MCU, et ça change tout de suite l’échelle du film.

Le pari n’était pas si simple. Sony et Marvel Studios ont vendu Spider-Man: Brand New Day comme un vrai redémarrage en douceur, avec Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi, aux commandes. Et l’attente était énorme, au point de dépasser celle de No Way Home malgré ses trois Spider-Man. Ce n’est pas rien.

Un Spider-Man relancé, mais pas apaisé

Quatre ans après avoir sacrifié sa vie personnelle pour laisser Ned et MJ vivre la leur, Peter Parker s’est réfugié dans une seule identité, celle de Spider-Man. Sauf que ses pouvoirs commencent à changer radicalement. Résultat, il ne parvient plus vraiment à vivre ni comme Peter, ni comme Spider-Man.

Et c’est précisément là qu’arrive un nouvel adversaire, un ennemi qui adore passer par la tête des autres. Littéralement. Le film transforme donc son faux reboot en thriller mental, ce qui colle assez bien à un héros déjà fracassé de l’intérieur.

Sadie Sink ne joue pas un simple caméo

Les rumeurs disaient vrai. Sadie Sink incarne Jean Grey, et pas en simple clin d’œil pour la suite. Pendant les deux premiers tiers du film, elle est présentée comme la grande antagoniste, alors même qu’on ne la voit pas réellement avant la fin du deuxième acte.

Sa méthode d’attaque passe surtout par une forme de possession psychique, d’esprit en esprit. Quand elle apparaît enfin, cette version de Jean Grey tranche avec celles des comics, des séries animées et des anciens films. Sa colère vise directement l’agence Damage Control, pour des raisons personnelles. Et le film relie son trauma à celui de Peter Parker d’une manière assez solide, presque évidente après coup.

Les mutants sont là, même sans le mot

C’est la vraie secousse. Jean Grey devient le premier grand personnage des X-Men à être recasté dans le Marvel Cinematic Universe. Surtout, sa présence ancre les mutants dans cet univers, même si le mot n’est jamais prononcé.

Le point intéressant, c’est politique. Pour le gouvernement et pour des structures comme Damage Control, il n’y a visiblement pas de vraie différence entre ceux qui naissent avec des pouvoirs et ceux qui les obtiennent ensuite. Si des capacités incontrôlables commencent à émerger partout dans le monde, l’équilibre du MCU bouge d’un coup.

Et Jean aggrave encore ce climat. Le film la montre responsable du plus grand acte de terrorisme mutant vu jusque-là dans le MCU. On voit très bien où ça mène, des mutants perçus comme une menace collective.

Le vrai teaser concerne déjà les futurs X-Men

Les dégâts ne s’arrêtent pas à Spider-Man. Bruce Banner se retrouve institutionnalisé après que Jean a brisé l’équilibre psychologique qu’il avait trouvé avec le Hulk. Dans le même temps, elle débloque un niveau de pouvoir psychique présenté comme Omega, avec déjà pas mal de traces de Phoenix et de Dark Phoenix.

La fin regarde surtout ailleurs, vers le moyen terme. Jean Grey cherche une famille, ou au moins une communauté, pour survivre au réveil traumatique de ses pouvoirs. Sa destination, Winchester, dans l’État de New York. En gros, Marvel Studios commence déjà à dessiner un reboot des X-Men centré sur de jeunes gens qui tentent de se construire ensemble dans un monde occupé à les casser.