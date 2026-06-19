Spider-Man: Brand New Day glisse déjà un vrai signal X-Men

Le prochain Spider-Man ne se contente pas d’ajouter un méchant secondaire. Il place aussi Damage Control au centre de la future montée des mutants dans le MCU.

Un vilain X-Men est confirmé

Damage Control prend une autre ampleur

Marvel prépare clairement ses mutants

Le plus intéressant dans Spider-Man: Brand New Day, ce n’est peut-être pas Spider-Man lui-même. C’est ce que le film semble installer en arrière-plan pour le MCU, avec un détail qui a l’air mineur, mais qui ne l’est pas du tout.

Un nom obscur, mais pas choisi au hasard

Les sous-titres de la nouvelle bande-annonce confirment que Tramell Tillman, vu dans Severance, incarne William « Bill » Metzger. Dans les comics, le personnage joue en ligue très secondaire. Pas le genre de nom qu’on glisse par accident. Metzger dirige l’Anti-Mutant Militia, un groupe hostile aux mutants, avec en plus des attaches politiques et un lien aux développements du programme des Sentinelles de Bolivar Trask. Il n’a existé que sur quelques numéros avant d’être tué par Magneto.

La version MCU, elle, semble avoir pris la tête du Department of Damage Control. Et là, le choix devient nettement plus parlant.

Damage Control change de fonction dans le MCU

Introduit officiellement dans Spider-Man: Homecoming, Damage Control était au départ une structure montée avec le gouvernement fédéral et Stark Industries pour gérer les dégâts laissés par les super-héros. Depuis, l’agence a pris une autre tournure.

On l’a vue enquêter sur Peter Parker pour usage abusif de technologie avancée, gérer des prisons Supermax pour métahumains et terroristes dangereux, puis revenir dans Ms. Marvel, She-Hulk: Attorney at Law et Wonder Man avec une ligne de plus en plus dure. Bref, on n’est plus dans le simple service après-casse.

Le trailer pointe vers les mutants, sans tout révéler

La bande-annonce montre aussi Spider-Man en train de travailler avec Damage Control contre un adversaire encore inconnu, que lui seul semble pouvoir sentir. Le montage pousse visiblement vers le personnage mystère de Sadie Sink, que pas mal de monde imagine comme la Jean Grey de la Terre-616. Mais ça peut très bien être une fausse piste.

Ce qui compte, c’est ailleurs. Si Marvel a casté Tillman dans un rôle lié à l’hostilité anti-mutante, et si les rumeurs sur son contrat multi-films sont exactes dans le cadre évoqué par la source, alors Brand New Day ne sert pas juste à lancer une nouvelle intrigue solo.

Pourquoi ce film compte déjà pour l’après

Les mutants existent déjà dans le MCU, mais leur place va mécaniquement grossir. Et une agence chargée de surveiller les surhumains devient tout de suite centrale quand des individus développent spontanément des pouvoirs. C’est là que Damage Control prend un relief très concret.

Il y a même cette spéculation autour des drones Stark récupérés après Spider-Man: No Way Home, qui pourraient servir de base technologique à une version maison du programme des Sentinelles. Metzger colle parfaitement à cette direction, celle d’un futur X-Men assez classique dans le fond, des héros mutants forcés de protéger un monde qui les craint et les rejette. Et pour un film attendu en salles le 31 juillet, ce n’est quand même pas un petit sous-texte.