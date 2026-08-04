House of the Dragon relance Aegon avec un retour crucial de dragon

À un épisode de la fin de saison, House of the Dragon fait revenir Sunfyre. Un choc qui change la guerre et prépare déjà la dernière saison.

En bref Sunfyre n’était pas mort

Aegon II retrouve un atout décisif

La fin de la série se précise

Un retour qui change tout, maintenant

À un épisode de la fin de la saison 3, House of the Dragon vient de faire basculer sa guerre civile avec un geste très simple, remettre Sunfyre dans la partie.

Le timing compte presque autant que le retour lui-même. Aegon II, aux côtés de Tyland Lannister, attend l’armée Mooton en pensant que l’affaire est pliée. Il a accepté sa propre fin, ce qui dit beaucoup de l’état du personnage cette saison. Puis la scène se retourne, pas par un discours, mais par un bruit au loin, des arbres qui tremblent, et la peur qui change de camp. Sunfyre est vivant.

Résultat, le rapport de force à Westeros n’a plus rien à voir avec celui d’il y a une minute.

La série avait semé l’idée sans la confirmer

Ce retour ne tombe pas du ciel. La saison 2 avait déjà cassé l’équilibre quand Aemond et Vhagar s’en étaient pris à Aegon II et Sunfyre. Cette attaque avait ouvert la voie à Rhaenyra, qui avait pu entrer dans King’s Landing et revendiquer le Trône de Fer.

Depuis, chacun errait de son côté. Aemond s’enfonçait dans ses ambitions à Harrenhal. Aegon II, lui, traversait Westeros avec Larys Strong pour rester en vie. Et au milieu de cette fuite, il y avait ce corps de dragon que tout le monde considérait comme une carcasse. Pas lui. Alors même qu’aucun souffle ne semblait sortir de Sunfyre, et que des paysans faisaient payer les curieux pour approcher le cadavre, il refusait d’y croire.

La série confirme donc un pressentiment plutôt qu’elle n’invente une surprise. C’est plus malin, quand même.

Un gros écart avec Fire et Blood, pas sur l’issue

Là où ça devient intéressant, c’est du côté de Fire et Blood. La réunion entre Aegon II et Sunfyre y compte énormément, mais les circonstances ne sont pas les mêmes.

Dans le livre de George R.

R. Martin, leur séparation ne vient pas d’une tentative délibérée de Aemond pour prendre le trône. Les blessures existent bien, la distance aussi, sauf que l’intention change tout. La série durcit donc la fracture familiale. En revanche, elle garde l’idée essentielle, ce lien presque organique entre un cavalier et son dragon, comme si Sunfyre avait senti que son maître avait encore besoin de lui.

Bon, ce n’est pas un simple détail d’adaptation. C’est une façon de rendre Aegon II plus central au moment exact où il touchait le fond.

La dernière saison est déjà en train de se dessiner

Ce retour ne sert pas juste à offrir une image spectaculaire, ce visage brûlé de Sunfyre, presque coupé en deux, dit aussi que la série entre dans sa phase terminale.

Parce que Aegon II et Sunfyre ont encore beaucoup à faire dans l’intrigue, et pas des choses mineures. Leur réunion annonce des morts majeures et relance sa volonté de reprendre King’s Landing. Elle pose aussi plusieurs questions pour la suite, sa vengeance contre Aemond, l’effet de ce retour sur l’image de Rhaenyra auprès du peuple, et l’identité du dernier dragonnier encore debout.

Il ne reste qu’un épisode cette saison, puis une dernière. Clairement, l’endgame n’est plus une promesse, il a commencé.