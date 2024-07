House of the Dragon réhabilite l’épisode le plus « ridicule » de Game of Thrones

Située dans le même univers que Game of Thrones, House of the Dragon explore les racines de la dynastie Targaryen à Westeros, offrant un aperçu des événements et des personnages qui ont façonné le monde de la série originale.

Tl;dr House of the Dragon redore le blason de Game of Thrones après la huitième saison controversée.

Le réalisateur Alan Taylor a livré des épisodes remarquables dans les deux séries.

« The Red Dragon and the Gold », épisode 4 de la saison 2, reçoit des critiques élogieuses.

Le préquel House of the Dragon raconte l’ascension des Targaryen, 172 ans avant Game of Thrones.

Une renaissance pour la franchise

La deuxième saison de House of the Dragon, en particulier l’épisode 4, a marqué un tournant pour la franchise Game of Thrones. Après une huitième saison largement critiquée, le spin-off avait la lourde tâche de maintenir un certain niveau de qualité pour garder l’attention du public. Il semble que la série ait relevé le défi avec brio, l’épisode « The Red Dragon and the Gold » ayant reçu les meilleures critiques de la série jusqu’à présent.

Une bataille de dragons épique

L’épisode réalise une prouesse en mettant en scène la première véritable confrontation de dragons de la guerre. Entre Vhagar, Sunfyre et Meleys, la séquence est riche en drame et en rebondissements passionnants. L’objectif de Criston Cole est de provoquer les Noirs pour qu’ils envoient un dragonnier le combattre, afin de les confronter à Vhagar, le dragon plus grand des Verts. Le résultat est une bataille épique qui marque un tournant dans la guerre.

Une réalisation exceptionnelle

Alan Taylor, le réalisateur, a réussi à livrer des épisodes exceptionnels pour les deux séries. Il a dirigé sept épisodes de Game of Thrones et deux épisodes de House of the Dragon. Parmi ses réalisations les plus marquantes, on compte « Baelor », l’épisode où Ned Stark est exécuté, et « Fire & Blood », le final de la première saison de Game of Thrones. Son travail sur « The Red Dragon and the Gold » est tout aussi impressionnant, l’épisode ayant reçu la note la plus élevée de la série sur IMDb (9,6/10).