Spider-Man Brand New Day évite enfin le piège des caméos Marvel

Spider-Man: Brand New Day multiplie les invités Marvel, mais sans tourner à la pub géante. C’est rare dans le MCU récent, et ça change beaucoup.

En bref Les caméos Marvel servent vraiment l’intrigue

Yelena, Hulk et Punisher ont un vrai rôle

Jean Grey lance aussi les futurs X-Men

Trop de films Marvel empilent des visages connus pour préparer demain. Spider-Man: Brand New Day, lui, fait presque l’inverse. Il aligne les apparitions, oui, mais il les rattache à une histoire qui tient debout toute seule. Et vu l’état du MCU depuis Endgame, ce n’était pas gagné.

Petite alerte quand même, on parle ici de spoilers sur Brand New Day.

Un Spider-Man entouré, mais pas englouti

Les films Spider-Man avec Tom Holland ont toujours fonctionné comme des carrefours. Il y avait Iron Man dans Homecoming, Nick Fury dans Far From Home, puis Doctor Strange et plusieurs figures des anciens films Spider-Man dans No Way Home.

Cette fois, Bruce Banner, alias le Hulk, et Frank Castle, alias le Punisher, étaient déjà visibles dans les bandes-annonces. Le film garde aussi quelques cartes, avec Yelena Belova, cheffe actuelle des New Avengers, présente dans deux scènes, et le grand secret autour de Sadie Sink, qui joue bien Jean Grey. Résultat, Brand New Day sert aussi de rampe de lancement au reboot des X-Men.

Sur le papier, ça sentait le film-sommaire. En pratique, pas vraiment.

Le MCU retrouve enfin le bon usage du crossover

Le vrai problème du Marvel Cinematic Universe post-Endgame, ce n’était pas la quantité de personnages. C’était l’usage. Trop de scènes donnaient l’impression d’être là pour vendre plus tard, comme certaines séquences post-générique de Eternals ou de Thor: Love and Thunder, pas pour enrichir le film lui-même.

Ici, les croisements ressemblent davantage à la logique des comics Marvel. On connaît déjà le Punisher, le Hulk ou Yelena, donc le film n’a pas besoin de refaire toutes les présentations. Il prend l’essentiel et avance. C’est simple, lisible, et franchement plus agréable qu’un détour de quinze minutes pour annoncer un spin-off.

Même la scène où Peter passe voir Yelena dans son bureau, un bain public, fonctionne ainsi. Si vous connaissez le personnage, vous gagnez une couche de lecture. Sinon, la scène tient quand même comme une étape d’enquête, presque comme dans un vieux polar.

Chaque invité renvoie Peter à son identité

C’est là que le film marque des points. Les caméos ne décorent pas, ils éclairent le parcours de Peter Parker. Après la fin de No Way Home, le sort lancé a effacé son identité de la mémoire collective. Brand New Day montre donc un Peter devenu Spider-Man à plein temps.

Le parallèle avec Frank Castle marche très bien. Lui aussi a été vidé de sa vie passée et s’est fondu dans une seule mission. Le film choisit en plus d’écrire un Punisher plus drôle, avec une vraie alchimie comique face à Peter. Bon choix, surtout après une version plus plombée du personnage.

Le Hulk, lui, ramène le thème du monstre intérieur. La mutation de Peter, qui devient plus araignée qu’homme, trouve un miroir évident chez ce héros qui vit avec quelque chose d’inhumain en lui. Et le film réussit un truc qu’on n’avait plus beaucoup vu, rendre le Hulk à nouveau effrayant, surtout quand Jean libère sa rage contre Spider-Man.

Quant à Jean Grey, elle ne sert pas seulement à brancher les futurs X-Men. Elle porte le cœur du récit. Son arc, fondé sur l’idée que les blessés blessent à leur tour, pousse Peter vers une forme d’acceptation de soi. C’est ce qui fait que le film dépasse le simple puzzle Marvel. Et, clairement, c’est aussi pour ça qu’il ressemble au meilleur Spider-Man de l’ère Tom Holland, celui qui retrouve le plus l’esprit Sam Raimi.