Spider-Man réécrit Jean Grey, et ça bouscule le MCU en profondeur

Avec Spider-Man: Brand New Day, Marvel introduit enfin une Jean Grey version Terre-616. Mais son passé n’a presque plus rien à voir avec les comics.

En bref Jean Grey arrive enfin dans le MCU principal

Son origine devient beaucoup plus sombre

La fin pointe déjà vers les X-Men

Marvel ne s’est pas contenté d’introduire Jean Grey dans Spider-Man: Brand New Day, le studio a aussi décidé de lui refaire un passé presque de zéro. Et c’est sans doute le vrai sujet.

Marvel ne présente pas juste une mutante, il pose un jalon

Depuis des mois, pas mal de rumeurs annonçaient Sadie Sink en Jean Grey. Le film confirme bien cette piste quand Peter Parker découvre qu’il affronte une télépathe très puissante nommée Jean Elaine Grey, capable de posséder d’autres corps.

Ce qui compte ici dépasse le simple casting. Marvel détenait de nouveau les droits des X-Men depuis 2019, mais jusque-là le studio avançait surtout avec des visages hérités de l’ère Fox, comme Patrick Stewart ou Hugh Jackman. Il y a bien eu la retouche autour de Ms. Marvel, devenue mutante dans le MCU, mais cette fois on parle de la première vraie version Terre-616 d’une X-Man majeure. Ce n’est pas anodin.

Une enfance brisée, loin de la Jean Grey classique

Le film choisit une voie franchement plus noire. Jean et sa grande sœur Sarah développent le même don mutant, une possession psychique qui leur permet d’habiter d’autres personnes. Leur portée semble d’abord limitée, Spider-Man l’estime à 33 pieds, soit un peu plus de 10 mètres, même si son calcul n’est peut-être pas exact. Mais en sautant d’un corps à l’autre, elles peuvent étendre ce rayon de manière imprévisible.

Le flashback fait mal. Leurs parents, terrifiés par ces pouvoirs, les abandonnent. Les deux sœurs deviennent apparemment des fugueuses, et Sarah, qui maîtrise mieux son don, prend naturellement le rôle de protectrice. Elle entraîne Jean, lui apprend les bases, jusqu’au moment où leurs essais attirent l’attention de Damage Control dans un parc. Sarah est repérée, puis visée. Jean aurait été arrêtée elle aussi si sa sœur ne l’avait pas possédée pour l’empêcher d’intervenir.

Les comics sont presque laissés de côté

Dans les comics, on est très loin de ça. Là-bas, Sara Grey n’est même pas mutante. Le déclencheur, c’est l’accident de la meilleure amie de Jean, Annie, renversée par une voiture. Jean se connecte psychiquement à elle et ressent sa mort, un traumatisme qui pousse ensuite ses parents à appeler Charles Xavier. Ce contact avec la mort attire aussi l’attention de la Phoenix Force.

Mais le film semble regarder ailleurs, clairement du côté de l’univers Ultimate. On y trouvait déjà une Jean Grey plus dure, plus refermée, marquée par des cauchemars liés au Phoenix, puis abandonnée au point d’être internée avant d’être retrouvée par Xavier. Bon, la filiation saute aux yeux.

La fin du film ouvre déjà la suite

Spider-Man: Brand New Day boucle en fait cette nouvelle origine. Jean apprend que Sarah est morte pendant des expériences menées par Damage Control. Ce choc déclenche une évolution spontanée de ses pouvoirs, avec l’arrivée des capacités plus familières du personnage, la télépathie et la télékinésie.

Elle devient alors responsable d’au moins une mort dans le film, et manque d’aller jusqu’à tuer Bill Metzger. Spider-Man l’en empêche, puis Jean utilise finalement ses pouvoirs pour le maintenir en vie. Résultat, une rédemption partielle, pas propre, mais intéressante.

Le film se termine avec Jean en route vers le nord de l’État. Direction Westchester, base classique des X-Men ? Ou le Massachusetts, où une école rivale pourrait exister puisque Samara Weaving a été choisie pour jouer Emma Frost ? Ce flou a une vraie utilité. Marvel n’introduit pas seulement un personnage, le studio commence déjà à dessiner la carte mentale de ses X-Men.