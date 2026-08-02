Disney évite le piège du remake avec son film live-action Tiana

Le projet live-action autour de Tiana ne refera pas le film d’animation. Colman Domingo évoque une histoire inédite, centrée sur la famille.

En bref Le film Tiana ne serait pas un remake

Colman Domingo promet une histoire nouvelle

L’écriture n’a pas encore commencé

Disney tient peut-être enfin la bonne idée avec Tiana en live-action. Le projet évoqué par Colman Domingo ne raconterait pas à nouveau La Princesse et la Grenouille, mais une histoire inédite construite à partir de ses personnages.

Le mot qui change tout, ce n’est pas live-action

Ce détail compte énormément. Depuis quelques années, le terme live-action traîne chez Disney une réputation compliquée, presque automatique. Or ici, Colman Domingo explique que le film ne serait pas une copie du long-métrage d’animation.

L’acteur et réalisateur dit qu’un de ses proches collaborateurs, Robert O’Hara, cherche à développer un projet basé sur le film, mais tourné vers la famille et vers une manière de relier tout le monde ensemble. Il ajoute aussi, à propos de l’ambition du film, « Toute la magie et la nature spirituelle de La Nouvelle-Orléans et de Mardi Gras, en remettant au centre tous ces personnages que nous avons aimés dans le film, puis en les faisant entrer dans ce live-action ancré, avec de l’humour et du cœur ».

Bref, on parle d’une extension d’univers, pas d’un doublon.

Pourquoi les fans avaient de quoi se méfier

La réaction prudente autour de Tiana ne sortait pas de nulle part. Les remakes en prises de vues réelles de Disney ont souvent laissé un goût étrange au public, avec cette impression de revoir la même chose, mais en plus raide.

Il y a bien eu des exceptions. Cinderella, sorti en 2015, et The Little Mermaid, en 2023, ont plutôt bien marché. Mais à côté, des titres comme Lilo et Stitch, Snow White ou, plus récemment, Moana, ont nourri une vraie lassitude. C’est là que ce choix d’un nouveau récit devient intéressant, presque plus important que le casting lui-même.

La Nouvelle-Orléans, la famille et une autre piste narrative

Ce que décrit Colman Domingo ouvre pas mal de portes. La Nouvelle-Orléans, Mardi Gras, la dimension spirituelle, l’humour, le cœur, tout cela suggère un film qui veut élargir le monde de Tiana plutôt que rejouer ses grands moments.

Et le mot famille n’est sans doute pas anodin. On peut imaginer un bond dans le futur avec Tiana et Naveen, ou au contraire un retour sur l’enfance de l’héroïne. Autre piste, plus touchante, la place du père de Tiana, mort avant le début du récit original. S’il revient dans ce projet, ce ne serait pas juste du fan service, mais une façon assez logique d’épaissir ce personnage.

Le projet existe, mais il est encore très loin

Il faut quand même calmer un peu l’excitation. Colman Domingo précise qu’aucune écriture n’a commencé et résume l’état du projet ainsi : « Nous n’avons même pas encore mis le stylo sur le papier, mais nous réfléchissons et faisons mûrir ce que cela pourrait être ».

Résultat, rien n’est prêt. Mais dans un paysage saturé de remakes, le simple fait que Disney envisage Tiana comme un nouveau chapitre, et non comme une photocopie, dit déjà quelque chose de plus large sur la suite de sa machine live-action.