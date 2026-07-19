Le film live-action sur Tiana peut éviter le piège Disney

Le projet autour de Tiana ne serait pas un simple remake. Et c’est précisément ce qui peut lui permettre de corriger un vieux problème du film original.

En bref Le projet Tiana serait une histoire originale

Il pourrait corriger un reproche majeur

Disney cherche enfin une autre formule

Le point important est là. Le futur film en prises de vues réelles autour de Tiana ne serait pas un remake de La Princesse et la Grenouille, mais une histoire originale. Pour Disney, qui s’est enfermé dans une mécanique de remakes de plus en plus contestée, ça change presque tout.

Pas un copier-coller, et c’est déjà beaucoup

D’après les informations relayées autour du projet, Colman Domingo travaillerait sur un long-métrage live-action original centré sur Princess Tiana. Pas une relecture scène par scène du dessin animé, pas un simple transfert en version réaliste. On ne sait pas encore si l’intrigue se déroulera avant ou après le film d’origine, mais ce flou a au moins une vertu, il laisse de la place à autre chose qu’un exercice automatique.

Et c’est précisément là que le projet devient intéressant. Depuis des années, les remakes live-action de Disney avancent dans une impasse assez visible. S’ils modifient trop l’œuvre d’origine, le public proteste. S’ils recopient tout, on leur demande pourquoi le film existe.

Le vieux bug de La Princesse et la Grenouille

Si ce nouveau film suscite déjà de l’attente en ligne, ce n’est pas seulement parce qu’il évite la formule usée du remake. C’est aussi parce qu’il peut corriger un reproche ancien autour de Tiana. Le personnage comptait beaucoup dans l’histoire de Disney, celui de la première princesse noire du studio, une avancée arrivée tard, mais attendue.

Le problème, vous le connaissez sans doute. Dans La Princesse et la Grenouille, Tiana passe une grande partie du récit… en grenouille. Pour pas mal de fans, le symbole avait quelque chose de frustrant. Cette héroïne censée marquer une étape restait finalement trop peu présente à l’écran sous sa forme humaine. Résultat ? L’idée d’un film qui lui redonne ce temps d’écran est accueillie plutôt bien.

Disney joue gros après plusieurs adaptations mal reçues

Le contexte n’aide pas. Snow White est devenu l’un des cas les plus critiqués de cette vague live-action. Lilo et Stitch a aussi braqué une partie du public, notamment avec des changements comme le départ de Nani à la fin. Et même Moana, tout juste arrivé au cinéma, se heurte déjà à des réactions négatives.

Du coup, un film sur Tiana part avec un handicap de marque. Dès qu’un projet live-action Disney apparaît, beaucoup s’attendent désormais à une mauvaise surprise. C’est rude, mais assez logique.

Pourquoi ce film compte au-delà d’un simple retour nostalgique

Les réactions de fans vont dans le même sens. Beaucoup espèrent surtout voir Tiana davantage comme elle-même, et non transformée pendant l’essentiel de l’histoire. Certains avancent même que Disney cherche peut-être à éviter aujourd’hui une polémique qui serait encore plus forte qu’à l’époque autour de Tiana et de Naveen en grenouilles.

On n’en sait pas assez pour confirmer cette intention. Mais il y a déjà une différence nette avec les précédents projets du studio. Si ce film existe pour ajouter quelque chose au personnage, pas juste pour recycler une marque, alors Disney tient peut-être enfin un live-action qui a une vraie raison d’être. Et pour la suite, c’est ça qu’on regardera.