Les Aristochats : Disney renonce au remake en prises de vues réelles

Le film live-action des Aristochats par le réalisateur Ahmir "Questlove" Thompson ne verra jamais le jour.

Tl;dr Disney a annulé le remake live-action des Aristochats.

L’essoufflement des adaptations et l’échec commercial de Blanche-Neige poussent le studio à revoir sa stratégie.

Plusieurs projets sont suspendus, même si des succès comme Lilo & Stitch ou le très attendu Moana entretiennent l’intérêt du public.

Un projet avorté pour Les Aristochats

C’est désormais officiel : le remake en prises de vues réelles des Aristochats, piloté par Disney, ne verra pas le jour. Annoncé en 2023 et confié à Ahmir « Questlove » Thompson, ce film devait revisiter l’histoire de la célèbre famille féline parisienne, embarquée malgré elle dans une affaire d’héritage. Mais lors d’une interview accordée à l’émission Score: The Podcast, le réalisateur oscarisé a confirmé que le projet avait été abandonné, après une série de changements internes au sein de la firme aux grandes oreilles : « Une nouvelle direction est arrivée, j’ai présenté mes idées, puis encore un remaniement… Au bout du troisième, je me suis dit que ce n’était probablement pas fait pour moi. »

L’essoufflement des remakes : un tournant stratégique

Depuis une dizaine d’années, la maison aux grandes oreilles avait fait des adaptations live-action de ses classiques animés une véritable stratégie. De La Belle et la Bête à Le Roi Lion, en passant par la récente adaptation de Lilo & Stitch, les succès critiques et commerciaux s’étaient enchaînés. Toutefois, le vent semble tourner. L’échec relatif de la version live-action de Blanche-Neige, qui n’a rapporté que 145 millions de dollars pour un budget presque deux fois supérieur, a poussé le studio à revoir ses priorités.

Difficultés autour des animaux animés : un pari risqué

Les remakes centrés sur les animaux ont souvent divisé. Si certains films comme Le Roi Lion ont séduit grâce à leur prouesse technique, ils ont aussi essuyé des critiques concernant le manque d’émotion perceptible chez leurs créatures numériques. D’autres adaptations ambitieuses comme l’inoubliable — mais pas toujours pour les bonnes raisons — Cats en 2019, ont montré combien l’exercice pouvait s’avérer périlleux.

L’avenir incertain des adaptations Disney

Face aux déconvenues récentes, plusieurs projets annoncés – tels que les remakes de Raiponce, Bambi ou encore Robin des Bois – sont désormais suspendus ou annulés. Pourtant, tout n’est pas perdu : certains films continuent d’attirer le public. La preuve ? La réussite éclatante du live-action Lilo & Stitch, devenu l’un des plus gros succès de l’année avec plus d’un milliard au box-office mondial. Quant au très attendu remake live-action de Moana (Vaiana), porté notamment par la star Dwayne Johnson, il attise déjà toutes les curiosités à l’approche de sa sortie prévue l’an prochain.

Pour les amoureux des classiques revisités, l’offre se raréfie… mais n’a sans doute pas dit son dernier mot.