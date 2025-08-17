Disney choisit une nouvelle actrice pour Moana en live-action pour une raison inattendue

Disney prépare une nouvelle version en prises de vues réelles du film d’animation Vaiana, mais surprend en changeant l’un des membres du casting original pour une raison inattendue, suscitant l’interrogation chez les fans du monde entier.

Tl;dr Dwayne Johnson revient dans le rôle de Maui.

Alan Tudyk ne doublera plus Heihei en live-action.

Le film sortira en juillet 2026 au cinéma.

Vaiana : Alan Tudyk cède sa place dans l’adaptation live-action

Alors que la sortie du très attendu live-action « Vaiana » se profile à l’horizon — prévue pour le 10 juillet 2026 — l’attention se porte désormais sur les choix de casting qui rythment sa préparation. Après le triomphe commercial retentissant du remake en prise de vues réelles de Lilo & Stitch, ayant franchi la barre symbolique du milliard de dollars au box-office mondial, tous les regards étaient tournés vers le prochain projet phare de Disney. Si l’on savait déjà que Dwayne “The Rock” Johnson prêterait à nouveau ses traits à Maui, un autre acteur emblématique du film d’animation original vient de confirmer qu’il ne fera pas partie de cette nouvelle aventure.

Heihei change de voix, la surprise Alan Tudyk

C’est lors d’un échange avec le média Gold Derby qu’Alan Tudyk, voix historique du pétulant coq Heihei, a annoncé qu’il ne reprendrait pas son rôle pour cette adaptation. Cette décision suscite l’étonnement, d’autant que le personnage restera vraisemblablement un animal entièrement généré par ordinateur. Mais la production a choisi une voie inattendue : c’est une actrice qui prêtera sa voix au compagnon à plumes de Vaiana. Tudyk, non sans humour, précise que ce choix est lié aux multiples confusions des fans entre poule et coq : « Tout le monde pense qu’Heihei est une poule, alors il était temps d’apporter un peu plus de ‘chick’ au personnage ! ».

L’acteur relativise et embrasse la diversité de ses projets

Pas d’amertume chez celui qui multiplie les collaborations avec Disney Animation. Connu pour ses performances vocales marquantes dans des œuvres telles que « La Reine des Neiges », « Zootopie » ou « Big Hero 6 », Alan Tudyk assure qu’il continuera à incarner d’autres personnages animés pour le studio : « Ils continuent de m’intégrer dans leurs films, alors je continue ! ». Ce choix paraît d’autant plus naturel que l’acteur demeure très sollicité ; il vient d’achever la série Syfy Resident Alien, a récemment prêté sa voix et son jeu à un robot dans le prochain film « Superman », et s’est illustré sous les traits du droïde K-2SO dans la série acclamée « Star Wars: Andor », décrochant même une nomination aux Emmy Awards.

L’avenir du personnage et un clin d’œil amusé aux coulisses

Interrogé sur ce départ, Tudyk avoue ressentir une certaine forme de soulagement. La motion-capture exigée pour ces rôles animaliers n’a rien d’une sinécure, selon lui : « Dans Superman, Krypto était joué par une jeune fille bondissant sur ses genoux dans un costume spécial… J’avais mal pour elle ! Moi, faire ça ? Non merci. ». Quand on connaît la propension de Heihei à tomber par-dessus bord, on peut comprendre ce pragmatisme.

Les fans auront donc rendez-vous en salles l’été prochain pour découvrir sous un nouveau jour les aventures océaniques de Vaiana… et entendre une toute nouvelle voix derrière son fidèle compagnon ailé.