Marvel avait glissé la future origine de Wolverine dès Hulk

Dès 2008, The Incredible Hulk posait déjà une brique discrète pour intégrer Wolverine au MCU. Et ce détail prend plus de poids aujourd’hui.

En bref The Incredible Hulk fête ses 18 ans

Le film évoquait déjà Weapons Plus

Une base crédible pour Wolverine dans le MCU

Le MCU a peut-être déjà sa meilleure porte d’entrée pour Wolverine, et elle traîne dans un film que pas mal de monde range tout en bas du classement. The Incredible Hulk, sorti le 13 juin 2008, fête ses 18 ans, et ce retour en arrière rappelle un détail que Marvel n’a jamais vraiment exploité.

Un vieux film mineur, mais une pièce qui compte

À l’époque, The Incredible Hulk était surtout vu comme l’épisode un peu à part du début du MCU. C’est le deuxième film officiel de la saga, le seul distribué par Universal Pictures, et encore aujourd’hui l’unique aventure solo du géant vert dans cet univers.

Mais le temps a un peu rééquilibré le jugement. Depuis Avengers: Endgame, le parcours de Bruce Banner a pris une forme plus diffuse, presque moins frontale. Du coup, revenir à ce film, c’est retrouver une version plus brute du personnage, centrée sur la fuite, la colère et les dégâts.

Le détail caché passe par l’origine de l’Abomination

Le point intéressant arrive quand General Ross explique ce qui a provoqué la transformation de Banner. Son expérience venait d’une tentative de relancer Project Rebirth, le programme secret gouvernemental à l’origine du sérum du super-soldat qui transformera ensuite Steve Rogers en Captain America.

Après la défaite d’Emil Blonsky face à Hulk, Ross lui révèle aussi qu’un sérum dérivé a été mis au point. Blonsky se porte volontaire, ce qui mène à l’Abomination. Et c’est là que le film glisse plusieurs indices dans une simple unité de stockage réfrigérée.

On y voit d’abord Cryosync, lié à Stark Industries, ce qui laisse entendre une implication de l’entreprise de Tony Stark dans le développement du sérum. Un point jamais repris depuis, clairement.

Weapons Plus, le nom qui change tout

Le vrai morceau, pourtant, est ailleurs. Parmi les étiquettes visibles, on trouve une mention à Dr Reinstein, alias utilisé par Dr Erskine, puis surtout le label Weapons Plus.

Et ce nom pèse lourd. Dans les comics, notamment New X-Men #128, Weapons Plus désigne une série d’expériences visant à recréer des super-soldats, de Weapon I, soit Project Rebirth, jusqu’à Weapon XVI. Wolverine fait partie de cette lignée, tout comme Deadpool, X-23 et Fantomex.

Autrement dit, le film reliait déjà dans son canon Hulk, Captain America et potentiellement Wolverine.

Pourquoi cette piste reste la plus propre pour le MCU

Bon, en 2008, ça ressemblait surtout à un clin d’œil né dans le chaos des droits de Marvel. Sauf que ce clin d’œil existe toujours. Et aujourd’hui, alors que Hugh Jackman ne pourra pas porter éternellement le personnage malgré le détour par Deadpool et Wolverine, cette vieille mention offre une solution assez nette.

Plutôt que de tout faire reposer sur le multivers, Marvel Studios pourrait s’appuyer sur cette base pour donner à Wolverine une histoire ancrée dans le MCU. Avec un avantage en plus, un passé qui remonte avant la chronologie moderne, sans l’intégrer tout de suite au reste des X-Men. Si Secret Wars sert vraiment de pivot, cette piste-là mérite qu’on la regarde de près.