Le MCU a choisi les mauvais personnages à ressusciter de L’Incroyable Hulk

Le Marvel Cinematic Universe a récemment choisi de réintroduire certains personnages issus du film L'Incroyable Hulk. Ce choix intrigue les fans, qui s’interrogent sur la pertinence de ces retours au sein de l’univers cinématographique actuel.

Tl;dr Des personnages de L’Incroyable Hulk reviennent dans le MCU.

reviennent dans le MCU. Le choix des personnages relégués jugé décevant.

Doc Samson reste oublié malgré son potentiel notable.

L’ombre du passé plane sur le MCU

Après plus de quinze ans d’existence, le Marvel Cinematic Universe semble tourner la page de ses débuts. Si les projecteurs se braquent désormais sur des figures comme Spider-Man, la saga n’en oublie pas pour autant ses racines. Preuve en est : l’apparition récente de personnages issus de L’Incroyable Hulk, film considéré depuis longtemps comme un parent pauvre de l’univers Marvel.

Nouveaux enjeux, anciens visages

Dans Captain America: Brave New World, le public retrouve certains protagonistes disparus des radars depuis 2008. Le général Thaddeus « Thunderbolt » Ross, interprété cette fois par Harrison Ford, accède à la présidence des États-Unis et relance la course à la suprématie américaine, entre relance des Avengers et extraction d’adamantium. Mais voilà : une tentative d’assassinat révèle que Samuel Sterns, alias le Leader — un adversaire façonné jadis par Bruce Banner — tire les ficelles dans l’ombre. Emprisonné depuis des années, il orchestre sa vengeance, allant jusqu’à transformer Ross lui-même en Hulk et semant le chaos à un moment crucial.

L’absence criante d’un héros sous-exploité

Étonnamment, alors que certains anciens ennemis réapparaissent, d’autres — tout aussi emblématiques — restent absents. C’est notamment le cas de Leonard Samson, alias Doc Samson. Psychiatre et ex-compagnon de Betty Ross, ce personnage n’a pourtant pas démérité lors de sa brève apparition initiale. Dans les comics Marvel, après avoir été exposé aux radiations gamma, Doc Samson devient doté d’une force colossale et s’impose tour à tour comme adversaire puis allié du Hulk. Son destin est complexe : il meurt, bascule parfois du mauvais côté, mais conserve un vrai potentiel héroïque. Le choix éditorial d’écarter ce personnage laisse perplexe.

Un avenir incertain pour les héros oubliés

Alors que Sterns et Ross terminent leur parcours enfermés dans le Raft — et que l’intérêt d’Harrison Ford pour poursuivre son rôle semble limité — il apparaît peu probable que ces figures reprennent place dans le MCU. Quant à Doc Samson, son retour aurait pu enrichir une franchise en pleine transition, mais il restera sans doute à l’état de clin d’œil nostalgique pour les plus attentifs.

À l’heure où Captain America: Brave New World s’invite sur Disney+, la question demeure : qui seront les prochains oubliés ou ressuscités du plus vaste univers cinématographique au monde ?