Giancarlo Esposito a failli incarner un autre personnage Marvel avant Sidewinder dans Captain America 4

Avant d'incarner Sidewinder dans le quatrième opus de Captain America, Giancarlo Esposito a failli jouer un autre personnage emblématique de l'univers Marvel.

Tl;dr Giancarlo Esposito, connu pour son rôle de Gus Fring, joue un méchant dans « Captain America: Brave New World ».

Esposito a failli incarner un autre personnage de Marvel, King Cobra.

Le film a été critiqué pour la sous-exploitation du talent d’Esposito.

Un talent incomparable : Giancarlo Esposito

Il est rare de trouver des acteurs aussi captivants et magnétiques que Giancarlo Esposito. Ayant fait ses débuts à l’écran à la fin des années 1970, Esposito a toujours su se démarquer par ses performances mémorables, dont plusieurs collaborations avec le réalisateur Spike Lee, lauréat d’un Academy Award. Ses rôles restent gravés dans les mémoires, comme celui de Buggin’ Out dans « Do the Right Thing », ou encore le célèbre trafiquant Gustavo « Gus » Fring dans « Breaking Bad » et « Better Call Saul ». Ces performances ont fait de lui l’un des premiers choix pour interpréter des antagonistes froids et calculés dans des franchises majeures telles que « Star Wars » et plus récemment, l’Univers Cinématographique Marvel (MCU).

Un rôle décevant dans « Captain America: Brave New World »

Malgré les déceptions suscitées par la version finale de « Captain America: Brave New World », Esposito a livré une performance solide dans le rôle de Seth Voelker/Sidewinder. C’est grâce à son engagement qu’il a su donner vie à un personnage qui n’était pas à la hauteur de son talent exceptionnel. Mais saviez-vous que Esposito a failli jouer un autre personnage Marvel pour affronter Captain America d’Anthony Mackie ?

Esposito aurait pu être King Cobra

Esposito, l’un des acteurs les plus sollicités pour rejoindre le MCU, avait été pressenti pour jouer Klaus Vorhees/King Cobra. Cependant, suite à des changements créatifs survenus lors de la production de « Captain America: Brave New World », Esposito a finalement été attribué un autre personnage et le film a subi un retard de sortie d’une année. Il a déclaré lors d’une interview avec Empire : « J’étais au téléphone avec [l’ancien producteur des studios Marvel] Nate Moore, qui m’avait préparé à être, éventuellement, un personnage appelé King Cobra, ce que j’adorais. »

Une occasion manquée pour le MCU et Esposito

La décision de confier le rôle de Sidewinder à Esposito plutôt que celui de King Cobra n’est pas le principal problème ici. Le principal reproche fait à « Captain America: Brave New World » est un scénario médiocre et des motivations confuses pour ses méchants, qui ne rendent pas justice au talent d’Esposito. Espérons que si nous voyons à nouveau Esposito en Sidewinder, ce sera dans un contexte narratif plus captivant.

« Captain America: Brave New World » est actuellement en salles.