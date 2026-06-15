The Batman 2 change de piste, et son casting suit une vieille loi

Un nouveau rapport bouscule les rumeurs autour de The Batman 2. Et il relance une habitude tenace des films Batman, celle des castings inattendus.

En bref Les rumeurs de casting ont été complètement retournées

Brian Tyree Henry serait désormais le vrai Harvey Dent

Matt Reeves garde pour l’instant tous ses secrets

Les films Batman ont une spécialité, prendre le chemin qu’on n’avait pas prévu. Le nouveau bruit de couloir autour de The Batman: Part II colle parfaitement à cette tradition, et il change pas mal de choses sur la suite de Matt Reeves.

Un casting qui ne ressemble plus du tout à ce qu’on attendait

Jusqu’ici, beaucoup pensaient que Sebastian Stan allait jouer Harvey Dent, avec en prime sa bascule vers Two-Face. Le tableau semblait assez net, d’autant que d’autres rumeurs plaçaient Scarlett Johansson dans le rôle de Gilda et Charles Dance dans celui de Christopher, le père de Dent.

Le dernier rapport raconte autre chose. Sebastian Stan serait finalement Victor Zsasz, le tueur en série qui grave ses victimes sur sa propre peau. Le personnage avait à peine existé dans Batman Begins et avait eu un rôle secondaire dans Birds of Prey, jamais comme grand méchant d’un film Batman. Et ce n’est pas tout, Scarlett Johansson et Charles Dance ne joueraient pas des figures précises de DC, mais des personnages composites. Quant à Harvey Dent, il reviendrait à Brian Tyree Henry.

Depuis 37 ans, Batman aime les choix qui froissent d’abord

Sur le papier, ce n’est pas le choix le plus évident. Mais l’histoire des films Batman montre que les castings les plus discutés finissent souvent par être les meilleurs.

En 1989, Michael Keaton avait divisé pour incarner Bruce Wayne chez Tim Burton. Il venait surtout de comédies comme Mr. Mom ou Beetlejuice, au point que des dizaines de milliers de lettres de protestation avaient été envoyées à Warner Bros., et que Bob Kane lui-même avait douté. Résultat, Keaton est devenu une référence.

Même histoire avec Heath Ledger en Joker. Pas un choix évident, accueil méfiant, puis performance immense, toujours pas dépassée pour beaucoup. Plus près de nous, Robert Pattinson traînait encore l’ombre de Twilight avant The Batman. On a vu la suite.

Pourquoi Brian Tyree Henry peut marcher en Dent, et Stan en Zsasz aussi

Ce qui compte chez Dent, ce n’est pas juste une silhouette de procureur modèle. C’est le charisme, la capacité à faire croire qu’il peut devenir le sauveur de Gotham. Et là, Brian Tyree Henry a clairement les armes.

Avant la chute, il peut porter le côté idéaliste et moral du personnage. Après, il a déjà montré des nuances utiles. Dans If Beale Street Could Talk, il joue un homme psychologiquement marqué par la prison. Dans Widows, il compose un gangster devenu politique, avec plusieurs visages et une vraie menace. Pour Two-Face, c’est loin d’être anodin.

Et Sebastian Stan ? Il aurait sans doute très bien fonctionné en Harvey Dent. Mais en Zsasz, l’idée a aussi du mordant. Il a ce qu’il faut pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus sombre, presque psychopathique.

Rien n’est confirmé, mais l’enjeu dépasse le simple nom au générique

Il faut garder une réserve simple, rien de tout cela n’est confirmé. Le rapport pourrait encore être à côté, et Brian Tyree Henry pourrait même jouer quelqu’un d’autre, pourquoi pas Harvey Bullock.

Mais vous voyez le fond du sujet. Si cette rumeur dit vrai, Matt Reeves continue de bâtir un casting qui préfère l’intuition à l’évidence. Dans une franchise aussi balisée que Batman, c’est souvent là que les films trouvent leur vraie personnalité. The Batman: Part II est attendu au cinéma le 1er octobre 2027.