Lilo & Stitch en live-action : un Stitch en CGI suscite des réactions mitigées

Le remake en live-action de Lilo & Stitch est une réinterprétation moderne du classique animé de Disney de 2002. Ce film transpose l'histoire touchante de l'amitié entre une petite fille hawaïenne et un extraterrestre sur les écrans avec des acteurs réels et des effets spéciaux de pointe.

Tl;dr Disney révèle l’apparence de Stitch pour le film Lilo & Stitch en live-action.

Des réactions mitigées concernant le design de Stitch sur Twitter.

Disney continue sa tendance lucrative de remakes en live-action.

Une controverse autour du casting et du colorisme dans le film.

Il est enfin là : Stitch version live-action

Le film en live-action Lilo & Stitch a enfin dévoilé l’apparence de Stitch. Suivant la tendance des remakes en live-action de Disney, le film d’animation culte de 2002 a droit à son propre remake. Chris Sanders reprendra son rôle de Stitch, accompagné de Maia Kealoha, Zach Galifianakis, Billy Magnussen et d’autres acteurs. En prévision de la sortie prévue pour l’été 2025, Disney a dévoilé un premier aperçu de l’apparence de Stitch lors de la convention bisannuelle D23 de la firme aux grandes oreilles.

Experiment 626 has entered the chat! The live-action #LiloAndStitch is coming only to theaters in Summer 2025!pic.twitter.com/2fhRGW7GC5 — Disney (@Disney) August 10, 2024

Les réactions face à la nouvelle apparence de Stitch

Malgré des attentes modérées pour l’adaptation, la réception du design du personnage a globalement été positive. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont exprimé leurs opinions : @KaiserNeko trouve l’adaptation inutile, mais Stitch adorable ; @arvalis est déçu par le design de Stitch et pense qu’un léger changement pourrait faire une grande différence ; @mar_toons estime que Stitch a été correctement adapté ; @RiseFallNickBck est impressionné par l’adaptation ; @MikeMartyLOVEY1 est surpris par la bonne apparence de Stitch ; @supermangeek101 est satisfait de la décision de Disney de sortir le film en salles ; et @Blueknight_V2 et @tonygoldmark aiment le design.

Disney et son succès financier avec les remakes en live-action

Disney connaît un succès financier certain avec sa récente tendance à réaliser des remakes en live-action de classiques animés. Après que Le Livre de la Jungle ait rapporté près d’un milliard de dollars au box-office, Disney a commencé à poursuivre plus souvent les remakes en live-action. La Belle et la Bête a totalisé 1,3 milliard de dollars. Ce chiffre impressionnant n’a été dépassé que par Le Roi Lion en 2019, qui a rapporté 1,67 milliard de dollars. Même si certains films ont été moins populaires, la stratégie a été rentable pour Disney.

La controverse autour du remake de Lilo & Stitch

Malgré l’énorme succès au box-office, la décision de Disney de refaire tant de films animés a suscité des critiques. Beaucoup d’utilisateurs de Twitter réagissant à l’apparence de Stitch citent le manque de raison de recréer la franchise en live-action, car elle était parfaitement rendue dans l’animation originale. Cependant, l’apparence de Stitch semble contrecarrer cette tendance, le personnage restant expressif même sous sa forme CGI. Le film reste controversé, mais l’apparence de Stitch a au moins été saluée.