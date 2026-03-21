Les rôles potentiels de Sadie Sink dans Spider-Man: Brand New Day, hors Jean Grey

Alors que les spéculations vont bon train sur la présence de Sadie Sink dans l’univers Spider-Man : Brand New Day, plusieurs personnages féminins majeurs sont évoqués, à l’exception notable de Jean Grey, alimentant curiosité et théories chez les fans.

Tl;dr Sadie Sink pourrait incarner Jean Grey dans le MCU.

Doutes sur sa vraie identité à cause du trailer.

Diverses théories évoquent d’autres personnages X-Men ou vilains.

Entre spéculation et mystère autour de Sadie Sink

Depuis l’annonce de l’arrivée de Sadie Sink dans le très attendu film Spider-Man: Brand New Day, la sphère des fans s’enflamme. Beaucoup misent sur une interprétation de Jean Grey, personnage central chez les X-Men, dotée d’un redoutable pouvoir télépathique et télékinétique. À l’aube de la Multiverse Saga, ce choix semblerait logique, d’autant plus que le moment est propice à l’introduction de figures majeures des mutants dans le MCU.

Un trailer qui brouille les pistes

Pourtant, les images récentes du trailer jettent le trouble. Plutôt qu’une héroïne, c’est une potentielle antagoniste qui se dessine sous les traits de la jeune actrice. L’apparition d’un cocon tissé par Spider-Man, allusion directe aux histoires des « totems araignées », vient ajouter un niveau supplémentaire de complexité. Résultat : impossible d’écarter la possibilité que Marvel réserve un tour inattendu en révélant un personnage différent.

Des théories qui s’entrechoquent

Face à cette ambiguïté, plusieurs pistes émergent. Récapitulons brièvement les principales hypothèses qui circulent :

L’idée initiale évoquait Shathra, déesse-guêpe ennemie des totems araignées, bien que ses pouvoirs diffèrent sensiblement du profil manifesté par Sink dans la bande-annonce.

D’autres penchent pour Typhoid Mary, vilaine liée au clan du Hand (aussi présent dans le film), réputée pour ses troubles dissociatifs et capacités psychiques… Mais une telle réattribution serait étonnante alors que l’actrice Alice Eve a déjà incarné ce rôle dans la série Netflix.

Enfin, certains envisagent Rachel Grey, fille de Cyclope et Phoenix dans un univers parallèle : une possibilité séduisante, mais dont l’importance ne semble pas justifier autant de secret.

L’attente continue…

Faut-il voir ici la volonté de Marvel d’amalgamer plusieurs arcs narratifs en un seul ? Rien n’exclut qu’ils fusionnent certains aspects de Rachel avec ceux de Jean Grey elle-même, tout en revisitant son parcours à travers l’œil du MCU. En définitive, tant que la lumière n’aura pas été faite sur l’identité réelle du personnage incarné par Sadie Sink, fans et observateurs devront patienter – non sans continuer à débattre ardemment sur les réseaux et forums spécialisés.

L’avenir nous dira bientôt si Jean Grey fera réellement son entrée officielle… ou si Marvel a encore une surprise en réserve.