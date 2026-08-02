The Batman Part II: un décor relance la piste de la Cour des Hiboux

Un visuel publié par le chef décorateur de The Batman Part II relance une théorie insistante sur le grand adversaire du film de Matt Reeves.

En bref Un décor relance la piste Cour des Hiboux

Aucune confirmation officielle de Matt Reeves

Sortie prévue le 18 février 2028

Un simple décor suffit parfois à faire basculer une rumeur dans une autre catégorie. Cette fois, c’est un labyrinthe en acier, publié sur Instagram par Luke Hull, qui remet très fort sur la table la Cour des Hiboux pour The Batman Part II.

Un labyrinthe qui ne ressemble pas à un hasard

Luke Hull, double lauréat des Emmy Awards et chef décorateur passé par Andor et Chernobyl, travaille bien sur la suite mise en scène par Matt Reeves. Il a partagé une image sans contexte, sans légende utile, montrant un dédale métallique. Forcément, les regards se sont tournés vers le film.

Et ce n’est pas un détail anodin. Dans l’univers de Batman, le motif du labyrinthe renvoie presque immédiatement à la Cour des Hiboux, une société secrète devenue centrale dans l’un des arcs modernes les plus salués du personnage.

Pourquoi la Cour des Hiboux colle si bien au film

Créée en 2011 dans le run de Scott Snyder et Greg Capullo, la Cour des Hiboux rassemble les plus vieilles et les plus riches familles de Gotham. Pas un gang classique. Plutôt une élite qui manipule la politique, l’industrie et même les forces de l’ordre depuis l’ombre, tout en faisant exécuter ses décisions par les Talons, des assassins entraînés.

Le labyrinthe est justement l’un de ses symboles les plus marquants. Dans les comics, Bruce Wayne y est piégé pendant plus d’une semaine, poursuivi dans le noir, désorienté par une eau droguée qui provoque des hallucinations. C’est une séquence très forte, presque sensorielle sur la page, et franchement le genre d’idée que le cinéma de Reeves pourrait exploiter avec une vraie noirceur.

Des rumeurs dispersées qui commencent à former un tableau

Ce décor n’arrive pas seul. De premiers échos de production évoquaient déjà des silhouettes portant des masques de hiboux, ainsi qu’une casse automobile et une salle de bal entre différents décors. Depuis, des photos de tournage ont confirmé la présence de la casse, ce qui donne un peu plus de poids au reste.

Bon, ça ne vaut pas confirmation. Mais quand plusieurs indices pointent dans la même direction, on commence à voir un motif, pas juste une coïncidence.

Ce que cela changerait pour Bruce Wayne

Matt Reeves a seulement laissé entendre que le prochain adversaire n’avait jamais été vu dans un film live action Batman, et que l’histoire fouillerait le passé de Bruce. C’est précisément là que la Cour des Hiboux devient crédible.

Le premier film parlait déjà de corruption systémique, avec Edward Nashton, le Riddler joué par Paul Dano, comme symptôme d’une ville qui broie les plus fragiles. La Cour permettrait d’aller plus loin encore, vers une corruption héréditaire, installée, protégée par l’argent et les lignées. Dans les comics, Bruce découvre même que sa propre famille a un lien avec cette histoire. Résultat, on tient peut-être enfin le méchant le plus logique pour une sortie fixée au 18 février 2028.