Barbie 2 patine chez Warner, et le calendrier de Ryan Gosling intrigue

Le projet de Barbie 2 bloque sur les contrats chez Warner Bros. Ce retard remet surtout en jeu le calendrier déjà très chargé de Ryan Gosling à Hollywood.

En bref Barbie 2 bloque sur les contrats

Les droits repartent chez Mattel en décembre

Ryan Gosling a déjà Marvel et Star Wars

Le plus parlant, dans cette histoire, c’est peut-être le carnet de rendez-vous de Ryan Gosling. L’acteur vient d’être officialisé au San Diego Comic-Con dans le rôle de Ghost Rider pour un film solo attendu en 2028, côté MCU. Et il sera aussi la tête d’affiche de Star Wars: Starfighter, prévu en 2027, avec le même réalisateur, Shawn Levy.

Un planning déjà saturé

Vu comme ça, on comprend pourquoi la question de Barbie 2 revient sur la table autrement. Pas comme une évidence commerciale, mais comme un problème de planning. Quand un acteur enchaîne un lancement chez Marvel puis un gros Star Wars, on ne parle plus juste d’un tournage à caser, on parle de plusieurs années d’agenda verrouillé.

Mais le point important, c’est que le futur de Ghost Rider ne semble pas menacé par Barbie 2. C’est plutôt l’inverse. Le film Marvel a déjà une date, donc on peut supposer qu’un début de développement est lancé. À côté, la suite de Barbie n’en est même pas encore à l’écriture.

Le vrai frein est chez Warner

C’est là que le dossier se grippe. D’après le New York Times, Greta Gerwig et Noah Baumbach ont bien une idée pour une suite, mais les négociations avec Warner Bros. n’avancent pas. Et pas un peu.

Le journal explique que David Zaslav, patron de Warner Bros. Discovery, juge jusqu’ici les propositions trop favorables aux talents. La dernière offre remonte à mai, elle a été refusée, et les représentants n’ont pas renvoyé de contre-proposition. Résultat ? Un projet à l’arrêt, alors même que tout le monde imaginait une mise en chantier rapide après le carton du premier film.

Pourquoi la suite reste loin, si elle existe un jour

Il y a aussi une échéance très concrète. Warner Bros. a jusqu’en décembre pour trouver un accord avec les principaux talents. Sinon, les droits de la suite repartent chez Mattel. Là, on ne parle plus d’un retard banal, mais d’un vrai risque industriel.

C’est assez ironique, quand même. Barbie a été le plus gros succès au box-office en 2023, un phénomène mondial, et malgré ça sa suite n’a rien d’automatique. Pas mal de fans estimaient d’ailleurs que l’histoire se suffisait à elle-même.

Du coup, la question n’est peut-être même plus de savoir quand sortira Barbie 2. Elle est ailleurs. Si Ryan Gosling arrive au bout de ses débuts chez Star Wars et Marvel, aura-t-il encore envie de revenir dans cet univers, surtout si son contrat, comme ceux de ses partenaires, fait partie du blocage ? Ce qui se joue ici dépasse une franchise. Hollywood rappelle qu’un triomphe culturel ne garantit jamais la suite, seulement la tentation de la faire.