Warner Bros. dément le développement d’une suite

La suite de Barbie avec Margot Robbie n'est pas encore validée.

Tl;dr Une suite de Barbie est en discussion chez Warner Bros.

Les réalisateurs Greta Gerwig et Noah Baumbach pourraient revenir.

Les rôles principaux de Margot Robbie et Ryan Gosling pourraient être repris.

Barbie 2 se fait désirer

Le succès mondial du film Barbie en 2023, avec à l’affiche Margot Robbie dans le rôle de la célèbre poupée et Ryan Gosling en Ken, a suscité des rumeurs sur la production d’une suite. Selon The Hollywood Reporter, le projet serait en phase initiale de développement chez Warner Bros. Cependant, les informations restent contradictoires.

Greta Gerwig et Noah Baumbach pour co-écrire le script ?

Toujours selon la même source, les réalisateurs Greta Gerwig et Noah Baumbach, qui ont travaillé sur le premier film, auraient imaginé une histoire pour la suite. Toutefois, aucun accord officiel n’a encore été atteint. Un représentant de Warner Bros. a même qualifié ces informations de « inexactes », tandis que les représentants de greta Gerwig et Noah Baumbach ont nié toute légitimité à ces rumeurs.

Le retour des acteurs principaux et des nouveaux personnages

Malgré les démentis, il est difficile d’imaginer que Robbie et Gosling ne reprendraient pas leurs rôles dans une éventuelle suite. Le second opus pourrait également introduire de nouveaux personnages de l’univers Barbie de Mattel. Cependant, le scénario potentiel pour Barbie 2 reste secret.

Le film Barbie avait secoué le box-office lors de sa sortie, générant plus d’un milliard de dollars dans le monde. Le film a également eu un impact sur la saison des récompenses, avec huit nominations aux Oscars et une victoire pour la meilleure chanson originale avec « What Was I Made for? » de Billie Eilish.

Un potentiel retour de personnages humains

Le retour de certains personnages humains du premier film, comme Gloria (America Ferrera) et Sasha (Ariana Greenblatt), reste incertain. Néanmoins, la performance nominée aux Oscars de Ferrera offre un argument convaincant pour le retour de son personnage dans une suite potentielle.

En conclusion, même si Barbie 2 reste loin d’être une réalité, les fans peuvent rester optimistes quant aux surprises que Gerwig et Baumbach pourraient réserver pour le prochain chapitre de Barbie.