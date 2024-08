Greta Gerwig et Margot Robbie peu enthousiastes pour un nouveau film Barbie

Le triomphe de l'adaptation cinématographique de la franchise Barbie n’a pas suffi à convaincre Greta Gerwig et Margot Robbie de se replonger dans cet univers pour un nouveau film.

Un autre Barbie sur grand écran ?

Après le succès du film Barbie, un nouveau projet semble émerger chez Warner Bros. Pictures. Toutefois, Greta Gerwig, réalisatrice du premier opus, et l’actrice principale, Margot Robbie, ne semblent pas séduites par l’idée. Le film, sorti l’été dernier, a rencontré un vif succès, tant au box-office qu’auprès des critiques, laissant envisager une suite.

Illumination pressenti pour une version animée

Selon le journaliste Matthew Belloni (via la newsletter Puck), Mattel, le fabricant de la célèbre poupée aux multiples métiers, serait en pourparlers avec Illumination, la société à l’origine des franchises Moi, moche et méchant et Les Minions, pour une adaptation animée de Barbie. Ces discussions, dont Margot Robbie et Greta Gerwig sont au courant, ne les « enthousiasment pas« , selon ses dires.

Un pas de plus vers Barbie 2

Le film Barbie a été salué par la critique et le public, et s’est hissé au rang de sensation du box-office. Avec un budget estimé à 145 millions de dollars, le film a engrangé 1,446 milliard de dollars à l’échelle mondiale. Face à ce succès, Mattel envisage sérieusement de donner suite à ce projet.

Potentiel futur de la franchise Barbie

Une suite avec Greta Gerwig et Margot Robbie est une évidence, compte tenu de l’accueil positif réservé à leur vision créative du personnage. Un spin-off centré sur Ken, avec Ryan Gosling, est également envisageable. Une expansion de la franchise vers l’animation pourrait également permettre de créer plus de contenu Barbie, sans interférer avec les idées que Greta Gerwig pourrait avoir pour l’avenir live-action de la franchise.