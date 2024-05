Ryan Gosling sollicité pour rejoindre une franchise de 5,2 milliards de dollars

Ryan Gosling pourrait rejoindre la franchise Avatar suite à son sketch "Papyrus 2" dans SNL. Décidément, l'acteur est extrêmement demandé.

L’acteur a déjà joué dans des franchises cinématographiques importantes.

Le sketch “Papyrus 2” pourrait mener à une continuation de l’histoire hors des sketches de SNL.

Gosling pourrait participer à un futur film Avatar, ajoutant un impact supplémentaire à la blague de “Papyrus”.

L’implication de Ryan Gosling dans Avatar

L’acteur de renom Ryan Gosling, co-vedette du film le plus rentable de 2023, Barbie, et récemment à l’affiche de The Fall Guy, pourrait bien rejoindre l’une des plus grandes franchises cinématographiques de tous les temps. Malgré une performance en deçà des attentes au box-office pour The Fall Guy, le film a été acclamé par la critique, prolongeant ainsi la série de films encensés de Gosling.

De SNL à Avatar

Dans le cadre de la promotion de The Fall Guy, Gosling a participé à l’émission Saturday Night Live le 13 avril 2024. Parmi les différents sketches hilarants auxquels Gosling a participé, il a repris son rôle dans le célèbre sketch Papyrus avec le presque 7 minutes long Papyrus 2. Le premier Papyrus, diffusé en 2017, est devenu un classique instantané sur SNL, rendant le retour de la parodie acclamée d’Avatar encore plus gratifiant 7 ans plus tard.

Gosling, un ajout potentiel à la franchise Avatar

L’implication de Gosling dans Papyrus 2 le place dans l’univers élargi d’Avatar et pourrait le préparer à apparaître dans un futur film d’Avatar réalisé par James Cameron. Même si Papyrus et Saturday Night Live n’ont rien à voir avec l’Avatar de James Cameron, la popularité du sketch est une raison suffisante pour espérer une apparition de Gosling dans un prochain film d’Avatar. Gosling a déjà dirigé des films de franchise majeurs, tels que Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve et First Man de Damien Chazelle.