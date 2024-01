Ryan Gosling en Batman dans Superman: Legacy ?

James Gunn met fin aux rumeurs concernant l'arrivée du comédien canadien Ryan Gosling dans le nouveau DC Universe.

Tl;dr James Gunn dément les rumeurs sur le casting de Batman dans Superman: Legacy.

Ryan Gosling ne jouera pas Batman dans Superman: Legacy.

Jensen Ackles est favori parmi les fans pour jouer Batman.

James Gunn a également démenti le retour de Robert Pattinson et George Clooney.

James Gunn met fin aux rumeurs de casting pour Batman

James Gunn, s’exprimant sur les rumeurs entourant le casting du nouveau Batman pour le nouveau DC Universe, a réagi à la possibilité d’une apparition de Bruce Wayne dans Superman: Legacy. Bien que de nombreux héros du DCU soient présents dans le film, il semble peu probable que Batman en fasse partie. James Gunn avait précédemment déclaré que le premier rôle de Bruce Wayne dans le DCU se ferait dans le film The Brave and the Bold.

Ryan Gosling ne sera pas Batman

Les rumeurs concernant le Batman du nouveau DCU se sont multipliées, la dernière en date impliquant une star du cinéma dans le rôle de Bruce Wayne pour le reboot de Superman. James Gunn a récemment éteint les espoirs des fans en démentant la rumeur selon laquelle Ryan Gosling interpréterait Batman dans Superman: Legacy. Cette rumeur avait débuté lorsque le casting de Superman: Legacy sur Letterboxd incluait Ryan Gosling dans le rôle de Bruce Wayne/Batman.

Les fans ont leur favori pour jouer Batman

L’acteur Jensen Ackles est le favori des fans pour interpréter Batman dans le DCU. Il a exprimé à plusieurs reprises son désir de jouer ce personnage et possède les compétences physiques et d’interprétation nécessaires pour le rôle. Cependant, James Gunn a démenti la rumeur selon laquelle Jensen Ackles avait été choisi pour jouer Batman dans le DCU.

D’autres rumeurs démenties

James Gunn a également démenti les retours possibles des acteurs de Batman, Robert Pattinson et George Clooney, dans le rôle de Bruce Wayne du DCU. L’apparition de George Clooney dans The Flash avait semé la confusion, mais il s’agissait simplement d’un moment amusant. Quant à Robert Pattinson, l’univers de The Batman de Matt Reeves existera en tant qu’histoire d’Elseworlds, séparée du canon DCU.