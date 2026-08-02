Spider-Man: Brand New Day relance la piste d’une autre héroïne

Un simple prénom dans Spider-Man: Brand New Day relance une vieille théorie MCU. Et si Marvel préparait plus qu’un seul héritier à Peter Parker ?

En bref Bruce Banner appelle une étudiante nommée Cindy

Les fans y voient Silk, alias Cindy Moon

Marvel semble élargir la famille Spider-Man

Il suffit parfois d’un prénom. Dans Spider-Man: Brand New Day, Marvel glisse peut-être bien l’un de ses teasings les plus discrets, et forcément, les lecteurs de comics ont tiqué.

Un prénom, et les lecteurs de comics lèvent la tête

La scène se joue à Empire State University. Peter Parker entre dans le cours de physique de Bruce Banner, pendant que les étudiants paraissent plus fascinés par les histoires d’Avengers que par le programme. À un moment, Banner interpelle une élève par son prénom, « Cindy ».

Sur le papier, presque rien. Dans le MCU, en revanche, ce genre de détail compte souvent plus qu’un plan spectaculaire. On l’a déjà vu avec Aaron Davis, joué par Donald Glover, qui évoquait son neveu dans Spider-Man: Homecoming, une allusion limpide à Miles Morales.

Pourquoi Cindy Moon n’est pas un cameo anodin

Cette Cindy est incarnée par Tiffany Espensen. Et ce n’est pas une nouvelle venue. L’actrice traîne ce rôle récurrent dans plusieurs films du MCU depuis Spider-Man: Homecoming, ce qui nourrit depuis des années la même théorie, elle serait en réalité Cindy Moon.

Dans les comics, Cindy Moon est Silk, une héroïne créée par Dan Slott et Humberto Ramos. Le personnage a été intégré à la continuité moderne de Spider-Man en 2014, avec l’idée qu’elle avait elle aussi été mordue par la fameuse araignée radioactive qui a donné ses pouvoirs à Peter Parker. Et comme le cinéma n’a jamais détaillé précisément l’origine de cette version de Peter, la porte reste ouverte.

Marvel prépare visiblement plus d’un seul lanceur de toiles

Ce teasing tombe dans un contexte assez clair. Tom Holland répète qu’un plan existe pour faire arriver Miles Morales au cinéma, tandis que Kevin Feige a expliqué que ce pas ne serait franchi qu’une fois la saga animée Spider-Verse terminée.

Du coup, la question n’est plus vraiment de savoir si Marvel veut d’autres webslingers à l’écran, mais quand. Entre les films animés et Spider-Man: No Way Home, le studio a déjà la preuve que le public accepte très bien plusieurs versions d’un même héros dans un même récit.

Le vrai enjeu, c’est la forme du futur Spider-Man au cinéma

Dans les comics, la révélation de Cindy Moon reposait sur une idée simple et assez maligne, une autre histoire avançait en marge de celle de Peter depuis longtemps. Les films pourraient reprendre ce principe. Cette Cindy du MCU pourrait avoir des pouvoirs sans les avoir utilisés, ou pas de la même manière.

Et c’est là que ça devient intéressant. Si Marvel prépare à la fois Miles Morales et Cindy Moon, le futur de Spider-Man au cinéma ne serait plus seulement celui d’un héros solitaire, mais celui de trois regards sur les mêmes pouvoirs. Une manière, aussi, de distinguer la branche live action des films animés sans casser ce qui fait le personnage.