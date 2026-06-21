Spider-Man: Brand New Day, ce que la bande-annonce change vraiment

Le trailer renforce surtout la piste Jean Grey.

Man-Spider paraît bien plus crédible qu’avant.

Le multivers total semble moins probable.

La nouvelle bande-annonce de Spider-Man: Brand New Day fait exactement ce qu’un bon trailer Marvel doit faire. Elle en montre assez pour installer une direction, mais elle cache encore l’essentiel, à commencer par l’identité claire du grand méchant. Et c’est là que les théories de fans bougent vraiment.

Un trailer qui montre beaucoup, mais garde son vrai secret

Ce que ces images racontent, d’abord, c’est un film obsédé par deux idées, l’esprit et la mutation. Peter Parker, joué par Tom Holland, vit depuis des années comme un jeune adulte seul, puis son corps commence à changer. La bande-annonce évoque aussi une menace psychique que l’agence Damage Control cherche à contenir, sans réussir à affecter Spider-Man, protégé par son sens d’araignée.

Au milieu de ça, Bill Metzger, incarné par Tramell Tillman, n’est pas un détail. Dans les comics X-Men, c’est un personnage associé à la haine des mutants. Le film ressemble donc moins à une simple suite qu’à un point de contact entre plusieurs coins du MCU.

Les théories qui semblent presque déjà validées

La plus solide concerne Sadie Sink. Depuis des mois, les rumeurs la lient à Jean Grey, et la bande-annonce rend cette piste presque évidente. Spider-Man semble affronter une adversaire dotée de pouvoirs psychiques, justement celle que Damage Control tente d’enfermer. Franchement, si Sadie Sink n’est pas Jean Grey, ce sera un énorme faux-semblant.

Juste derrière, il y a le cas Man-Spider. Le film montre Peter Parker en train de subir des changements physiques, avec notamment des lance-toiles organiques. L’idée d’une transformation plus animale tient donc bien mieux qu’avant. Pas forcément une créature totale façon cauchemar biologique, mais assez pour faire du corps de Peter un terrain de bataille.

Les pistes crédibles, mais avec encore pas mal de flou

Le retour du Hulk sauvage, celui de Mark Ruffalo, paraît lui aussi acté. Après la période Smart Hulk, le voir revenir à quelque chose de plus brutal a du sens. La théorie d’un passage au Grey Hulk semble crédible, en revanche le persona Joe Fixit paraît moins assuré. La couleur, oui. Le rôle précis, beaucoup moins.

Autre hypothèse qui tient encore, l’arrivée de Daredevil. Les images montrent Spider-Man face à la Hand dans un cadre carcéral, de quoi alimenter l’idée d’un lien avec la situation de Matt Murdock après Daredevil: Born Again. Charlie Cox dément sa présence, mais on sait que chez Marvel, les dénégations ne valent pas toujours grand-chose.

Le lancement officieux d’une saga mutante, lui, reste possible sans être encore net. Damage Control surveille déjà les individus surpuissants, mais rien ne prouve ici que les mutants soient explicitement au centre du dispositif.

La théorie multivers qui paraît trop lourde pour ce film

L’idée la moins convaincante, après ce trailer, reste celle des incursions. Sur le papier, voir les réalités se mélanger à l’approche de Avengers: Doomsday expliquerait les mutations de Peter Parker ou l’émergence de pouvoirs chez d’autres. Sauf que le film semble déjà très chargé.

Ajouter une grosse mécanique de multivers et de science-fiction abstraite risquerait de diluer ce qui marche le mieux ici, un récit de crise intime avec des ramifications plus larges. Et c’est sans doute ça, le vrai sujet. Spider-Man: Brand New Day sortira au cinéma le 31 juillet. S’il confirme ne serait-ce qu’une partie de ces pistes, Marvel Studios aura surtout préparé le terrain pour l’après, pas juste pour un nouveau solo de Spider-Man.