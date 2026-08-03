Lanterns sur HBO, ces Green Lantern aliens pèsent déjà lourd

La série Lanterns arrive le 16 août sur HBO avec Hal Jordan et John Stewart. Mais trois Lantern non humaines concentrent déjà l’attente.

En bref Lanterns arrive le 16 août sur HBO

Trois Lantern aliens ressortent déjà nettement

Ch’p a même été cité dans une bande-annonce

Si Lanterns veut convaincre sur un point, c’est celui-ci : le Green Lantern Corps ne se résume pas à deux visages humains. Hal Jordan et John Stewart mèneront bien la série, attendue le 16 août sur HBO, mais l’échelle cosmique du mythe passe aussi par ceux qu’on voit parfois une scène, et qu’on n’oublie pas.

Le Corps ne peut pas rester un simple décor

On l’oublie facilement, parce que les Lantern de la Terre occupent souvent le premier plan. Pourtant, la majorité du Corps vient d’ailleurs. Et c’est précisément là que la série se joue un peu. Si elle montre seulement Hal Jordan et John Stewart, elle raconte des héros. Si elle ouvre la porte aux autres, elle raconte un univers.

Pas le même enjeu.

Tomar-Re, la mémoire du Corps

Chez les vétérans, Tomar-Re coche presque toutes les cases. Membre du secteur 2813, originaire de Xudar, il se repère tout de suite avec sa peau orange, sa grande nageoire sur le crâne et ses oreilles pointues, des traits propres aux Xudariens.

Mais son intérêt ne tient pas qu’au design, même s’il est très réussi. Tomar-Re fait partie des Lantern les plus respectés de son époque, au point d’entraîner les nouvelles recrues et d’intégrer la prestigieuse Honor Guard. Il était aussi proche d’Abin Sur, un détail qui pèse ensuite dans l’histoire de l’anneau.

Pendant Crisis on Infinite Earths, mortellement blessé, il laisse son Power Ring à John Stewart. À ce moment-là, Stewart utilisait l’ancien anneau de Jordan, lui-même passé par Abin Sur. Après le sacrifice de Tomar-Re, Stewart garde ce nouvel anneau et Jordan récupère le sien. Même mort, le personnage continue donc de structurer la mythologie. Et son fils, Tomar-Tu, prolongera encore cet héritage.

Kilowog, impossible à contourner

Difficile de parler du Green Lantern Corps sans parler de Kilowog. Clairement, c’est l’un des noms les plus associés à l’organisation elle-même.

Ce Bolovaxian venu de Bolovax Vik devient Lantern après la mort de Branwilla, précédent protecteur du secteur 674. Puis il prouve très vite qu’il mérite l’anneau. Lors de Crisis on Infinite Earths, quand sa planète est anéantie, il absorbe dans son anneau l’énergie vitale de ses 16 milliards d’habitants pour les préserver jusqu’à pouvoir la relâcher ailleurs.

C’est énorme, et ça raconte bien le personnage. Un colosse, oui, mais surtout un formateur central pour les recrues, un allié d’une loyauté rare, et une vraie force quand il part sur le terrain.

Ch’p, le clin d’œil qui peut devenir bien plus

Et puis il y a Ch’p, le favori plus inattendu. Officiellement, ce n’est pas un écureuil, mais un H’lvenite de la planète H’lven. Sauf que, visuellement, on voit très bien pourquoi le raccourci existe.

Sa petite taille masque mal le reste. Ch’p a mené la résistance de son peuple contre les forces du Doctor Ub’x après la prise de contrôle de la planète. Fait notable, un Guardian lui remet son anneau en personne, ce qui lui sauve la vie alors qu’il allait être exécuté, puis permet aussi de sauver H’lven.

Et ce n’est déjà plus une simple envie de fans. Dans une des premières bandes-annonces, John Stewart demande à Hal Jordan s’il a déjà parlé aux autres Lantern. Hal lui répond : « Je suis le seul humain, ce sont des aliens. L’un d’eux est un putain d’écureuil ». Bon, à partir de là, une apparition de Ch’p, surtout si la série montre Oa ou le Corps de manière plus large, paraît presque logique.

Et ce détail dit quelque chose de plus grand : Lanterns sera jugée aussi sur sa capacité à faire exister ce monde au-delà de ses deux têtes d’affiche.