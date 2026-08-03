Ghost Rider avec Ryan Gosling pourrait arriver avant 2028

Prévu en solo pour 2028, Ghost Rider pourrait pourtant entrer dans le MCU bien plus tôt. Et ce détour par Secret Wars n’aurait rien d’anodin.

En bref Ryan Gosling pourrait débuter dans Secret Wars

Son film Ghost Rider reste prévu pour 2028

Marvel préparerait déjà l’après saga multivers

Le plus intéressant ici, ce n’est pas seulement l’arrivée de Ryan Gosling. C’est le calendrier. Si Marvel Studios glisse vraiment Ghost Rider dans Avengers: Secret Wars avant son film solo de 2028, le studio montre une fois de plus qu’il pense moins en films isolés qu’en passages de relais entre deux ères du MCU.

Un premier tour de piste avant le film solo

La partie confirmée, on la connaît. Lors du panel de Marvel au San Diego Comic-Con, le studio a officialisé Ryan Gosling en Ghost Rider, avec un film solo attendu en 2028 et mis en scène par Shawn Levy. Pour l’acteur, c’est l’aboutissement d’un vieux désir, lui qui évoquait ce rôle depuis des années.

Ce qui circule maintenant vient de l’insider Jeff Sneider. D’après lui, Gosling apparaîtrait dès l’an prochain dans Avengers: Secret Wars, avant de mener son propre long-métrage. Et il incarnerait Johnny Blaze, le premier Ghost Rider de Marvel, déjà joué au cinéma par Nicolas Cage dans deux films live action.

Bon, on parle encore d’une rumeur. Mais une rumeur qui colle assez bien à la mécanique maison.

Pourquoi Marvel aurait intérêt à l’introduire maintenant

Secret Wars n’est pas présenté seulement comme un gros rendez-vous crossover. Le film doit aussi servir de soft reset, une sorte de redémarrage partiel pour rendre la chronologie du MCU plus lisible. Vu sous cet angle, faire entrer Johnny Blaze avant 2028 a du sens.

Parce que Ghost Rider fait déjà partie des premiers projets annoncés après Secret Wars. Introduire cette version du personnage dans un film qui attirera forcément un public massif, c’est une manière simple de préparer le terrain. Le spectateur ne découvre plus un héros de zéro dans son film solo, il le retrouve. Et ça change beaucoup de choses en termes d’adhésion.

Il y a aussi un détail qui compte. La prochaine saga du MCU est souvent associée aux mutants et aux X-Men, mais Marvel n’attire pas un acteur du calibre de Ryan Gosling, nommé aux Oscars, pour un simple passage décoratif. Clairement, le studio a sans doute des plans plus larges.

Reste une inconnue, la taille du rôle

Là, on avance dans le brouillard. Les réalisateurs Joe Russo et Anthony Russo ont indiqué que le tournage de Secret Wars devait commencer bientôt, ce qui pourrait déboucher sur une annonce de casting plus nette. Un peu comme ce livestream aux chaises devenu célèbre autour de Doomsday. Ou pas, si Marvel préfère protéger ses spoilers.

D’autant qu’une autre rumeur circule déjà, celle d’un Black Panther joué par David Jonsson dans Secret Wars. Résultat ? Beaucoup de noms, très peu de certitudes.

Et si Ghost Rider est bien dans le film, mieux vaut s’attendre à un rôle modeste. Le personnage ne fait partie d’aucune équipe installée dans Doomsday, donc l’hypothèse la plus logique reste un temps d’écran réduit, une scène post-générique, ou un second rôle qui prépare la suite. Le voir débarquer comme pièce maîtresse contre Doctor Doom paraîtrait quand même assez étrange. Mais s’il vient combler l’absence d’un héros tombé dans Doomsday, la transition vers la prochaine phase deviendrait tout de suite plus propre.