Marvel garde le silence sur Swordsman, mais l’acteur lâche un détail

Tony Dalton n’a aucune nouvelle sur le retour de Swordsman dans le MCU. Mais il raconte un choix de jeu qui a surpris Marvel.

En bref Tony Dalton dit n’avoir aucune info

Son accent dans Hawkeye a surpris Marvel

Swordsman peut encore revenir plus tard

Avec Marvel, ne pas avoir de nouvelles n’est presque jamais une nouvelle. C’est exactement la situation de Tony Dalton, qui assure n’avoir rien entendu sur un éventuel retour de Jack Duquesne, alias Swordsman, dans le MCU.

Interrogé sur la suite, l’acteur a été très net. Tony Dalton dit que personne ne lui a rien dit et qu’on ne lui dit rien. Le ton est sec, mais pas vraiment alarmant. Chez Marvel, le secret fait partie du mode de production, avec des scripts incomplets, parfois même de faux scripts, histoire d’éviter les fuites.

Du coup, l’absence d’annonce ne ferme aucune porte. Un personnage secondaire peut très bien réapparaître pour un simple caméo si le studio appelle au dernier moment. C’est frustrant pour les fans, un peu absurde vu de l’extérieur, mais c’est la grammaire maison du MCU depuis des années.

Le faux flegme britannique qui a piégé la production

L’anecdote la plus parlante n’a d’ailleurs rien à voir avec l’avenir du personnage. Elle raconte plutôt comment Tony Dalton a voulu casser l’image que le public associait encore à Lalo Salamanca, son rôle marquant dans Better Call Saul.

En arrivant sur le tournage de Hawkeye, l’acteur cherchait visiblement à éloigner Jack Duquesne de cette aura de méchant charmeur. Il a donc glissé au personnage un pseudo accent britannique, assez transatlantique, sans que les producteurs de Marvel ne s’en rendent compte tout de suite. Ils ne l’auraient remarqué que plusieurs semaines plus tard.

Sa réponse, elle, est très bonne. Une fois le détail repéré, Tony Dalton a lâché, en gros, « Bon, maintenant c’est trop tard. On part sur une version britannique pour celui-là. » C’est léger, presque un gag de plateau, mais ça dit quelque chose du personnage, plus théâtral, plus sophistiqué, moins menaçant qu’attendu.

Pourquoi Swordsman peut encore revenir facilement

Sur le fond, Swordsman n’a pas quitté l’histoire par une vraie sortie de scène. Dans Daredevil: Born Again, Jack Duquesne laisse à Karen Page un numéro de compte et un chèque en blanc pour financer leurs activités de justiciers.

Ce n’est pas un détail anodin. C’est même une solution très pratique pour expliquer comment Karen Page et Matt Murdock pourraient payer costumes, gadgets et opérations diverses par la suite. Même absent à l’écran, Jack Duquesne reste lié à leur monde, cette fois comme banquier plus que comme bretteur.

Le détail qui refroidit pour la saison 3

Mais il y a un bémol, quand même. La saison 3 de Daredevil: Born Again serait déjà bouclée, et Tony Dalton n’aurait pas été vu à la fête de fin de tournage.

Ça ne condamne pas le personnage à disparaître. En revanche, pour un retour immédiat dans cette saison 3, les chances paraissent assez minces. La vraie question, maintenant, dépasse Swordsman lui-même. Ce genre de personnage-passerelle, capable d’apporter de l’argent, du style et un lien entre plusieurs séries, raconte assez bien la manière dont Marvel construit encore son univers, par petites attaches plus que par grandes promesses.