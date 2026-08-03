Futurama relance Disenchantment avec un crossover très attendu

Le retour de Futurama sur Hulu s’accompagne d’un crossover avec Disenchantment. Un clin d’œil appuyé aux fans, et un indice sur la suite.

En bref Futurama croisera Disenchantment cette saison

Le trio Bean, Luci, Elfo revient

La franchise continuera avec trois spéciaux

Il y a les crossovers gadgets, et puis ceux qui servent à recoller des morceaux d’univers. Le nouveau croisement entre Futurama et Disenchantment appartient clairement à la deuxième catégorie. Avec ce premier aperçu dévoilé avant le retour de Futurama sur Hulu, la série ne se contente pas d’un clin d’œil, elle confirme un lien narratif que pas mal de fans soupçonnaient déjà.

Un pont assumé entre deux séries de Matt Groening

Annoncé pendant le panel de Futurama au San Diego Comic-Con 2026, l’épisode fera partie de la saison 14. Le premier extrait montre Fry repartir dans le temps jusqu’à l’époque de Disenchantment. C’est simple, mais efficace, parce que ce détour valide enfin les connexions relevées durant la diffusion de Disenchantment en 2023.

Autre détail important, ce crossover se déroule après la fin de la troisième et dernière saison de Disenchantment. Ce n’est pas un aparté flou placé n’importe où dans la chronologie. Et pour les séries animées qui jouent souvent avec la continuité, ça change pas mal de choses.

Le trio de Disenchantment est bien de retour

Le vrai plaisir, quand même, est ailleurs. Ce premier aperçu confirme le retour des trois personnages centraux de Disenchantment, Bean, Luci et Elfo, avec leurs interprètes d’origine, Abbi Jacobson, Eric Andre et Nat Faxon.

Bref, on n’est pas face à une apparition symbolique ou à un caméo vite expédié. Tout indique une vraie réunion du trio, la première depuis la fin de la série Netflix. Pour les fans, c’est sans doute le point le plus fort de l’annonce, presque autant que le crossover lui-même.

What a touching reunion… but who the hell are these people?! Stream a new season of Futurama August 3 on Hulu and Hulu on Disney+ pic.twitter.com/gxeErugiFS — Futurama on Hulu (@futurama_hulu) July 30, 2026

La saison 14 arrive, mais pas tout le calendrier

Le retour de Futurama est calé au 3 août sur Hulu et Hulu on Disney+, avec les deux premiers épisodes mis en ligne d’emblée. Ensuite, la série reviendra à une diffusion hebdomadaire, contrairement à la saison 13, lancée d’un bloc.

Ce choix est plus cohérent avec l’ADN de la série. Une comédie de SF aussi dense gagne souvent à laisser respirer ses épisodes, plutôt qu’à être avalée en une soirée. En revanche, un point reste flou, on ne sait toujours pas à quel moment précis de la saison sera diffusé l’épisode avec Disenchantment.

Futurama prépare déjà l’après-saison

Cette saison 14 a été pensée comme une possible nouvelle fin de série. Rien de très surprenant pour Futurama, qui a déjà appris à écrire des adieux réversibles. Mais la franchise ne s’arrête pas là.

Pendant le panel du Comic-Con, il a aussi été confirmé que Hulu avait renouvelé la licence, non pas pour une saison complète, mais pour trois spéciaux au format long. Le premier sera un spécial X-Mas prévu en 2027. Ce n’est pas la suite la plus classique, mais c’est peut-être la plus réaliste, garder Futurama vivante sans l’obliger à rejouer éternellement le même retour.