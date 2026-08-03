Pourquoi cette scène de Spider-Man a vraiment fait croire au pire

Une séquence clé de Spider-Man: Brand New Day rejoue presque la mort la plus célèbre de Peter Parker dans les comics. Et ce n’est pas un clin d’œil anodin.

En bref Le film frôle la mort de Peter Parker

La scène cite directement Ultimate Spider-Man

Miles Morales plane déjà sur la suite

Il y a des clins d’œil, et il y a des signaux presque trop gros pour être innocents. Dans Spider-Man: Brand New Day, Marvel et Sony mettent Peter Parker au bord du gouffre avec une scène qui ressemble de très près à sa mort la plus connue dans les comics. Pour les spectateurs qui ont lu Ultimate Spider-Man, la séquence change tout de suite de nature. Ce n’est plus seulement du suspense, c’est un mauvais souvenir qui revient.

Un faux adieu construit pour les lecteurs de comics

Vers la fin du film, le personnage mystère joué par Sadie Sink est bien Jean Grey, avant même son passage chez les X-Men. Capturée par Damage Control, elle apprend que l’agence a déjà tué sa sœur Sara, incarnée par Olivia Booth-Ford. Elle craque et bloque des quartiers entiers de New York avec ses pouvoirs télépathiques.

Pendant que Spider-Man tente de la calmer, Frank Castle, alias The Punisher, choisit la manière forte. Depuis un toit, il ajuste un fusil de précision pour abattre Jean. Mais Peter sent la balle arriver grâce à son Spider-Sense, pousse Jean hors de la trajectoire et prend le tir à sa place. Clairement, le film veut que vous pensiez pendant quelques secondes que c’est fini.

Le film reprend une mort culte, puis bifurque

Ce schéma vient presque tel quel de Ultimate Comics: Spider-Man #157, signé Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Là aussi, Punisher tire au sniper. Là aussi, Peter s’interpose, cette fois pour sauver Captain America. Sauf que dans les comics, la blessure devient fatale.

La suite est même plus dure. Séparé de Captain America, Peter apprend que le Green Goblin mène plusieurs super-vilains jusqu’à la maison de sa tante pour tuer ses proches. Il repart se battre alors qu’il est déjà gravement touché, et Ultimate Spider-Man #160 conclut l’arc The Death of Spider-Man.

Derrière la tension, l’ombre de Miles Morales

Cette mort n’a pas seulement marqué la fin d’un cycle. Elle a ouvert la porte à Miles Morales, lancé ensuite dans une nouvelle version de Ultimate Comics: Spider-Man pour remplacer un Peter absent. Le cinéma a repris l’idée, plus librement, dans Spider-Man: Into the Spider-Verse, où le Peter Parker de l’univers de Miles meurt avant le passage de relais.

Du coup, difficile de ne pas voir la scène de Brand New Day comme un test. D’autant que Kevin Feige a déjà indiqué qu’il existait des plans pour faire entrer Miles Morales dans le MCU.

Pourquoi Peter survit, et pourquoi ça compte

Mais le film s’arrête avant le point de non-retour. Contrairement aux comics, Peter n’est pas renvoyé directement dans une nouvelle bataille. Frank l’emmène à l’hôpital, et Jean, à distance, utilise ses pouvoirs psychiques pour l’empêcher de lâcher.

Ce choix est logique narrativement, et assez limpide côté studio aussi. Tuer le Spider-Man de Tom Holland maintenant aurait fait porter un poids énorme à Frank et à Jean, au moment où cette dernière doit compter dans la prochaine grande saga Marvel centrée sur les X-Men. Et puis Holland tient le rôle depuis dix ans. Dans les comics, une décennie suffisait pour refermer l’histoire. Au cinéma, visiblement, pas encore.