Dans le MCU, un visage connu a empêché Spider-Man de franchir la limite — mais à tort honoré

Dans l’univers Marvel, un personnage bien connu a empêché Spider-Man de franchir une limite dangereuse. Pourtant, malgré son intervention décisive, ce protagoniste ne mérite pas vraiment d’être salué pour son rôle dans cette tournure des événements.

Tl;dr Les Spider-Man unissent leurs valeurs face au Bouffon Vert.

La leçon de Tante May marque profondément Peter Parker.

L’éthique du héros prime dans Spider-Man: No Way Home.

Un dilemme moral revisité dans l’univers Marvel

Dans l’écosystème foisonnant du Marvel Cinematic Universe, les conflits de principes entre super-héros ne cessent d’alimenter les intrigues. On se souvient des échanges musclés entre Captain America et Iron Man, qui ont littéralement divisé les Avengers sur la question des Accords de Sokovie. Pris au cœur de cette guerre idéologique, le jeune Peter Parker penchait pour Tony Stark, tout en rêvant secrètement de réconciliation.

L’ombre du doute et la lumière de la transmission

Le parcours de Peter dans la saga s’avère jonché d’erreurs dues à sa tendance à voir le bien en chacun. Dans Spider-Man: Far From Home, ce trait devient même dangereux lorsqu’il accorde trop vite sa confiance à Mysterio, mettant ainsi la planète en péril. Une inclination qui, à plusieurs reprises, lui coûte cher — jusqu’à ce qu’une voix bienveillante intervienne pour empêcher l’irréparable, même si cette figure tutélaire tend parfois à éclipser le véritable héros.

No Way Home : Trois Spider-Men face au choix ultime

Lorsque son identité est révélée publiquement au début de No Way Home, Peter cherche désespérément une solution. Son recours à Doctor Strange pour effacer la mémoire collective se retourne contre lui, ouvrant les portes du multivers et libérant des antagonistes redoutables sur la Terre-616. Accompagné de Ned Leeds et MJ, il s’efforce alors de sauver ces criminels condamnés — mais l’intervention du Bouffon Vert bouleverse tout. L’agression mortelle contre Tante May plonge Peter dans une détresse profonde. C’est là que les deux autres variantes du héros, incarnées par Tobey Maguire et Andrew Garfield, viennent rappeler que l’on ne s’improvise pas justicier suprême.

Voici ce que cette alliance inédite met en évidence :

L’apprentissage collectif autour du respect de la vie humaine.

L’importance du contrôle de soi face à la vengeance.

L’écho durable des enseignements transmis par les figures familiales.

Tante May, boussole morale intemporelle

Le refus instinctif d’abattre le Green Goblin trouve ses racines dans une scène emblématique de la première trilogie. Dans Spider-Man 3, malgré sa rage alimentée par le symbiote, Maguire avait déjà expérimenté les conséquences tragiques de prendre une vie. Déçue par son geste, Tante May lui rappelle alors que nul n’a le droit de décider du destin d’autrui. Des années plus tard, cette leçon revient hanter et guider Peter, qui choisit finalement d’épargner son ennemi — rendant ainsi hommage à toutes les Tante May qui veillent sur leur Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home est désormais disponible sur Disney+.