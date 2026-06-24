Spider-Man Brand New Day pourrait déjà préparer l’ère X-Men

Le nouveau méchant confirmé de Spider-Man: Brand New Day relance une théorie centrale autour de Sadie Sink, avec un enjeu bien plus large pour le MCU.

Bill Metzger relance la piste Jean Grey

Le film pourrait lancer les mutants du MCU

Sortie prévue le 31 juillet

Le détail qui fait tiquer les fans n’est pas Spider-Man, pour une fois. C’est Bill Metzger. La confirmation du rôle joué par Tramell Tillman dans Spider-Man: Brand New Day donne soudain une autre couleur au film, et elle dépasse largement la prochaine galère de Peter Parker.

Un méchant qui dépasse largement le cas Spider-Man

Dans le cadre posé par le film, Peter revient des années après No Way Home. Le monde a oublié qui il est, et Spider-Man a pris toute la place dans sa vie. Sauf que son corps et ses pouvoirs commencent à changer de façon radicale, au point qu’il cherche de l’aide auprès du Dr Bruce Banner, incarné par Mark Ruffalo.

Et ce n’est pas tout. Une agence, Damage Control, le recrute via son directeur Bill Metzger pour arrêter un psychique incontrôlable capable d’envahir les esprits. Là, le détail compte vraiment, parce que le Spider-Sense de Peter le protège justement contre cette forme de coercition mentale. Résultat, on n’est déjà plus dans un simple film de rue avec quelques braquages à gérer entre deux cours.

Pourquoi le nom de Sadie Sink revient au centre

Depuis l’annonce du casting de Sadie Sink, les hypothèses tournent en boucle. Une variante de Mary Jane Watson, la future fille de Peter, May « Mayday » Parker, ou encore Typhoid Mary. Pas mal de pistes, oui.

Mais la plus solide, aujourd’hui, reste Jean Grey, voire Phoenix. Et la présence de Metzger renforce nettement cette lecture. Ce nom ne sort pas de nulle part dans l’univers Marvel, et c’est bien là que le film commence à ressembler à autre chose qu’à un nouvel épisode centré uniquement sur l’identité brisée de Peter Parker.

Le vrai sujet, ce sont peut-être déjà les mutants

Dans le comics X-Men: Children of the Atom de 1999, William Metzger est un leader politique anti-mutants. Il attise les préjugés, monte une milice et cible directement les mutants, jusqu’à la violence létale. Ce n’est pas un adversaire anodin, clairement.

Du coup, beaucoup y voient un indice sur la direction du MCU. Plutôt que de raccrocher laborieusement ce film à la fin de la Multiverse Saga, censée mener à Avengers: Doomsday puis Avengers: Secret Wars, Marvel pourrait déjà préparer une Mutant Saga. Avec un cas comme Jean Grey, mutante de niveau Omega sans formation, le studio tient une manière simple de montrer pourquoi les mutants inquiètent autant le pouvoir politique et l’opinion.

Spider-Man comme point d’entrée inattendu

Ce serait une idée plutôt maligne. Faire de Spider-Man le point de passage vers les X-Men, ce n’est pas le chemin le plus évident, mais c’est peut-être le plus lisible pour le public du MCU. Un héros ultra populaire, une menace psychique, un responsable gouvernemental obsédé par le contrôle, et derrière, tout un discours sur la peur des mutants.

Si la théorie se confirme, Brand New Day ne servira pas seulement à relancer Peter Parker. Il pourrait aussi poser la première vraie pierre d’un autre chapitre chez Marvel. On en aura le cœur net le 31 juillet.