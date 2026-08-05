Marvel freine ses séries live-action, et Wonder Man en paie le prix

L’arrêt de la saison 2 de Wonder Man dépasse le cas d’une série. Marvel réduit la voilure sur Disney+ pour éviter d’user sa machine cinéma.

En bref Wonder Man perd déjà sa saison 2

Marvel réduit ses séries live-action

Le cinéma redevient la priorité

Disney+ n’a plus besoin de dépenser comme en pleine guerre du streaming. Avec 183 millions d’abonnés combinés avec Hulu en juin 2025, le service est installé. Et ça change tout. L’annulation de la saison 2 de Wonder Man ressemble donc moins à un accident qu’à un tri en règle.

La série avait pourtant un angle assez malin, avec Simon Williams, joué par Yahya Abdul-Mateen II, acteur en galère doté de super-pouvoirs, dans un Hollywood qui regardait le business des super-héros dans le miroir. Mais son sort raconte surtout où en est Marvel Studios aujourd’hui.

Disney+ n’est plus en phase de conquête

Au lancement de sa plateforme, Disney validait beaucoup de projets originaux pour tenir la cadence face à Netflix et HBO Max. Andrew Guest, co-créateur et showrunner de Wonder Man, expliquait d’ailleurs que la série faisait partie des derniers projets entrés dans l’ancienne version de l’expérience Marvel sur Disney+, quand beaucoup de choses obtenaient encore un feu vert.

Ce moment est passé. La logique n’est plus de recruter à tout prix, mais de rendre le modèle plus soutenable. Résultat, les séries live-action coûteuses deviennent des candidates naturelles aux coupes.

Marvel a trop rempli le tuyau

Début 2023, Kevin Feige admettait que le rythme de sortie allait changer. Il disait, en substance, qu’il devenait plus difficile de marquer l’époque quand il y a trop de produits en circulation.

Puis Bob Iger, revenu à la tête de Disney, a été plus direct. Selon lui, Marvel s’était dispersé, avec davantage de films mais aussi plusieurs séries, ce qui avait dilué l’attention et la concentration. C’est un constat assez brutal, quand même, parce qu’il revient à dire que la stratégie d’expansion a fini par affaiblir la marque elle-même.

Les séries n’ont plus le même poids culturel

Les débuts avaient pourtant bien marché. WandaVision, Moon Knight et Loki ont suscité critiques favorables et discussions. On sentait encore l’événement.

Après ça, l’élan s’est tassé. Secret Invasion a été mal reçu, côté presse comme côté public. Et même avec un rythme ralenti, Echo ou Ironheart ont à peine laissé une trace. Pour un univers censé vivre de la conversation permanente, ce n’est pas un détail.

Le vrai enjeu, c’est aussi la salle

Le problème, c’est que la télé n’a pas seulement coûté cher. Elle a aussi pu compliquer l’accès aux films. The Marvels et Captain America: Brave New World, dont les histoires prolongeaient directement des séries, ont déçu au box-office.

Jeff Sneider avance que cette annulation s’inscrit dans une stratégie plus large visant à sortir, pour l’essentiel, du business des séries live-action, sans l’abandonner totalement. Bref, moins de Marvel sur petit écran pour redonner de la valeur au grand. Et dans ce recentrage, Wonder Man tombe au mauvais moment. Seule certitude qui survit à tout ça, Trevor Slattery, incarné par Ben Kingsley, reviendra encore.