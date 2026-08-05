John Wick : pourquoi la saga a remis l’action musclée au centre du jeu

Donné perdant avant sa sortie, John Wick est devenu un modèle pour le cinéma d’action. Et pour Keanu Reeves, ce succès tient aussi au respect du public.

En bref John Wick partait presque perdant

Keanu Reeves mise sur le respect du public

La saga a relancé un vieux code de l’action

Le plus intéressant avec John Wick, ce n’est pas juste sa longévité. C’est qu’un film annoncé comme un quasi faux pas pour Keanu Reeves a fini par devenir une matrice pour le cinéma d’action moderne, au point qu’un cinquième volet est désormais attendu.

Un pari que presque personne ne voyait gagner

En 2014, le contexte n’était pas idéal. Après Matrix, la carrière de Keanu Reeves avait sérieusement ralenti, et l’échec de 47 Ronin en 2013 n’aidait pas. Avant sa sortie, John Wick passait même pour un projet condamné d’avance.

Résultat, le film a surpris tout le monde. Son premier week-end a rapporté environ 13 millions d’euros (14 millions de dollars), soit le double des prévisions. Puis la machine s’est emballée, avec environ 79 millions d’euros (86 millions de dollars) au box-office mondial pour le premier opus, avant de grimper à 157 millions d’euros (171 millions de dollars) pour John Wick: Chapter 2, puis 302 millions d’euros (328 millions de dollars) pour Parabellum. Pas mal pour un film que beaucoup prenaient pour un simple DTV de luxe.

Keanu Reeves voit un équilibre rare

Interrogé en 2019 par Collider, Keanu Reeves expliquait le succès de la saga par un mélange très précis. Pour lui, il y a la qualité de l’action, bien sûr, mais aussi le monde construit autour, le cadrage, les mouvements de caméra, les décors, et un ton capable de faire cohabiter humour, violence et lisibilité.

Sa formule la plus juste reste sans doute celle-ci: les films, disait-il en substance, n’insultent pas le public. Et ça se voit. John Wick ne prend jamais le spectateur pour un distributeur de pop-corn. La saga est simple à suivre, mais jamais paresseuse dans sa mise en scène. C’est une nuance, et elle compte beaucoup.

Le vrai retour d’un vieux langage de l’action

Là où la série a été maligne, c’est qu’elle a remis en circulation un code très années 1980. Comme dans First Blood, le héros est construit par le regard des autres. Chez Rambo, ce sont les personnages autour de lui qui fabriquent la légende. Chez John Wick, même logique.

Dans le premier film, c’est Viggo Tarasov qui pose le mythe en parlant de Wick comme de celui qu’on envoie tuer le croque-mitaine, et en rappelant l’histoire du fameux crayon. Ce procédé, que Sylvester Stallone comparait à un Greek Chorus, avait fini par sentir le cliché usé dans les années 1990. John Wick l’a rendu cool à nouveau, grâce à un habillage visuel moderne et à une chorégraphie de combat vraiment originale.

Pourquoi ça compte au-delà de la saga

Depuis, l’empreinte est partout. Des films comme Atomic Blonde ou Nobody, liés à des anciens de John Wick, ont repris une partie de cette grammaire. Et le personnage a dépassé ses films, entre jeux vidéo, comics et même une parodie dans Les Simpson en 2021.

L’idée n’est pas de dire que tout part de là. Mais John Wick a remis au centre un type de spectacle que Hollywood avait rangé au placard en voulant tout rendre plus réaliste. Ce retour du héros presque mythologique, filmé avec une précision contemporaine, dit quelque chose de plus large sur l’industrie: le public accepte volontiers l’excès, à condition qu’on le fasse avec style.