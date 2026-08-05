God of War sur Prime Video : Dave Bautista proche de devenir Kratos

Après la blessure de Ryan Hurst, la série God of War relance son casting principal. Dave Bautista négocie pour reprendre Kratos et relancer le tournage.

En bref Dave Bautista négocie pour jouer Kratos

Ryan Hurst quitte la série après une blessure

Le tournage pourrait reprendre en octobre

Le chantier est allé très vite. Pour éviter une pause géante sur sa série God of War, Prime Video avance déjà avec un autre Kratos, et c’est Dave Bautista qui tient la corde.

Selon Deadline, Amazon et Sony Pictures Television discutent avec l’acteur de Guardians of the Galaxy pour reprendre le rôle principal. L’objectif, lui, ne bouge pas : les deux saisons déjà commandées doivent toujours être tournées à la suite. Sur le papier, c’est simple. En vrai, beaucoup moins, parce qu’environ quatre mois d’épisodes ont déjà été mis en boîte et qu’une bonne partie devra être refaite avec le nouveau visage de Kratos.

Un remplacement qui évite l’année blanche

La décision peut sembler brutale, mais elle raconte surtout la logique très concrète des grosses productions. Ryan Hurst, initialement prévu dans le rôle, s’est blessé sur le tournage. Les premiers éléments parlent d’un biceps déchiré, avec opération à la clé et une indisponibilité assez longue pour repousser son retour potentiellement à l’an prochain.

Attendre aurait coûté cher. Très cher. Et dans une série comme God of War, on ne remplace pas quelques jours de plateau par des scènes de secours. Kratos est au centre de presque tout. Continuer sans lui n’aurait permis de tourner qu’une portion limitée de l’histoire.

Pourquoi Dave Bautista coche presque toutes les cases

Le nom de Dave Bautista n’a rien d’un choix sorti d’un chapeau. Depuis un moment, une partie des fans le voyait déjà avec la hache Leviathan en main. Il y a même eu un sondage où 23 % des votants le désignaient comme le bon candidat.

Et franchement, ça se tient. Bautista a le gabarit attendu, mais pas seulement. Ses passages dans Dune ou Guardians of the Galaxy ont aussi montré qu’il pouvait porter une présence très physique sans tomber dans le simple bloc de muscles. Pour un personnage comme Kratos, c’est quand même le minimum.

Le vrai casse-tête, c’est aussi Atreus

Il y a un autre détail, moins spectaculaire, mais décisif. Le jeune Callum Vinson, qui joue Atreus, aurait dû attendre lui aussi si la production avait gelé presque un an.

Résultat ? Un problème de continuité. Un adolescent grandit vite, et dans une série censée enchaîner ses scènes sans rupture visible, ce genre d’écart se voit tout de suite. C’est aussi pour ça que cette recoupe de casting a été traitée en urgence.

Un calendrier déjà sous tension

Le plan actuel viserait un redémarrage de la machine en août, avec une reprise du tournage en octobre. Bon, ça laisse peu de temps pour verrouiller un accord, recalibrer les scènes et repartir.

Ce qui reste flou, c’est la date de sortie. Aucune fenêtre officielle n’avait encore été donnée pour la série God of War, mais ce contretemps a de bonnes chances d’allonger l’attente. Et c’est sans doute ça, le vrai sujet maintenant : pas seulement qui joue Kratos, mais à quel point ce genre d’accident peut reconfigurer toute la mécanique d’une adaptation aussi lourde.