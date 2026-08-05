Spider-Man: Brand New Day pose déjà un vrai problème pour les X-Men

Le nouveau film Marvel ne se contente pas d’introduire Jean Grey. Il installe aussi une technologie et un antagoniste qui sentent très fort le Weapon X.

En bref Jean Grey débarque enfin dans le MCU

Spider-Man crée une techno anti-mutants inquiétante

Damage Control ressemble déjà à Weapon X

Le détail qui risque de peser longtemps dans Spider-Man: Brand New Day, ce n’est pas seulement l’arrivée de Jean Grey. C’est l’apparition d’un inhibiteur universel imaginé par Peter Parker, avec des conséquences assez sombres pour tout ce qui touche aux mutants dans le MCU.

L’invention de Peter change tout

Dans le film, Peter, secoué par ses propres nouvelles mutations, va chercher de l’aide auprès de Bruce Banner. Son idée, adapter l’inhibiteur de Hulk à n’importe quel individu doté de pouvoirs. Banner le met en garde, et on comprend vite pourquoi.

Mais Peter passe outre. Il utilise finalement cet outil contre Jean Grey, puis livre à William Metzger et au Department of Damage Control à la fois la jeune mutante et la technologie. Vu du côté X-Men, l’image est limpide, on n’est plus très loin des colliers inhibiteurs qui servent depuis longtemps à neutraliser et humilier les mutants dans les comics.

Metzger a déjà la logique de Weapon X

Le film ne prononce pas forcément le mot partout, mais la mécanique est là. Tramell Tillman incarne un directeur de Damage Control glacial, obsédé par les télépathes. Jean tente de libérer sa sœur emprisonnée, elle aussi passée par ses expériences, pendant que Metzger la traque pour la même raison.

Son but est précis, presque clinique. Étudier la signature biologique de ces pouvoirs pour les reproduire chez d’autres sujets. Résultat ? captivité, expérimentation, collecte de données et usage forcé des capacités de Jean. Il va même jusqu’à lui lancer, dans une scène assez brutale, « Imaginez si ce pouvoir était placé entre les mains de gens qui savent vraiment quoi en faire ».

Les comics récents servent presque de mode d’emploi

Le parallèle le plus frappant vient de Ultimate Wolverine. Dans cette série, Logan fuit une organisation appelée Directorate X, équivalent direct de Weapon X dans cet univers, qui retient Jean Grey comme Phoenix Specimen.

On retrouve la même grammaire de violence dans le film. Jean est neutralisée, forcée d’activer ses pouvoirs contre sa volonté, pendant que les scientifiques de Metzger accumulent les données. Pour qui connaît l’histoire de Wolverine et l’adamantium greffé à son squelette dans l’arc Weapon X de 1991, la piste choisie par le MCU n’a rien d’anodin.

Pourquoi c’est important avant même l’arrivée des X-Men

Ce qui se joue ici dépasse Spider-Man. Avec Avengers: Doomsday qui approche et des X-Men attendus de pied ferme dans le MCU, la manière dont ce monde accueille les mutants va définir tout le reste.

Et, pour l’instant, l’accueil ressemble surtout à ça, les enfermer, les tester, apprendre à les contrôler. Metzger s’échappe à la fin, donc la menace reste active. Bon, le plus intéressant est peut-être là, le MCU ne prépare pas juste ses mutants, il prépare déjà ceux qui voudront les briser.